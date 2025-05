Gestell und Module können Heimwerker selbst montieren, so der Anbieter. Eine 5,34-Kilowatt-Anlage mit Glas-Glas-Modulen von Trina Solar ist ab 5. 999 Euro erhältlich. Pool, Trampolin, ein Federballnetz: Manche Gärten sind so groß, dass sich dort allerlei Infrastruktur für Spiel und Spaß unterbringen lässt. Warum nicht den Platz auch nutzen, um dort Strom zu erzeugen - zumindest dann, wenn sich die Dachflächen nicht eignen oder zu klein sind? Der Kieler Photovoltaik-Entwickler Dr. Metje Consulting hat dafür nun ein Mini-Freiflächensystem auf den Markt gebracht. Der XXS-Solarpark ist in zwei Varianten ...

