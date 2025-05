Zürich - Der US-Dollar notiert am Freitagmorgen wenig verändert gegenüber Euro und Schweizer Franken. Damit kann der «Greenback» seine am Vortag erzielten Gewinne halten, die er im Zuge der Zolleinigung der USA mit Grossbritannien erzielt hatte. Aktuell wird das Dollar/Franken-Paar zu 0,8318 nach 0,8314 am Vorabend gehandelt. Das ist klar höher als am Donnerstagnachmittag (0,8262). Die europäische Gemeinschaftswährung kostet derzeit 1,1221 Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...