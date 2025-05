Beim DAX gibt es am Freitag zum Handelsstart einen neuen Rekord. Das treibt den deutschen Leitindex an. Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien von Commerzbank und Bechtle. Der DAX hat zum Handelsauftakt am Freitag ein Rekordhoch erreicht. Dieses steht nun bei fast 23.519 Punkten. Seine Rally, die im April nach dem ersten Zollschock begonnen hatte, setzte der deutsche Leitindex damit fort. Zuletzt gewann er 0,7 Prozent auf 23.494 Zähler.Anfang ...

