09.05.2025

ecotel communication ag

Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 09.05.2025

Kursziel: EUR 34,20 (bislang: EUR 35,80)

Analyst: Peter Thilo Hasler



Großkundenaufträge beginnen Wirkung zu zeigen



Weiterhin ist die Ertragsentwicklung von ecotel von Investitionen in die Akquisition neuer Großkunden geprägt, profitiert aber zugleich von der Verschiebung des Umsatz-Mix in das hochmargige Segment Geschäftskunden. Obwohl die vorgelegten Zahlen zum ersten Quartal 2025 im Rahmen unserer Schätzungen lagen und wir davon ausgehen, dass die höhermargigen Potenziale weiterhin abgeschöpft werden können, nehmen wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) abgeleitetes Kursziel aufgrund einer höheren Nettoverschuldung auf EUR 34,20 von EUR 35,80 je Aktie zurück. Gegenüber dem letzten Schlusskurs von EUR 12,90 errechnet sich auf Sicht von 24 Monaten und ohne Einbeziehung der zwischenzeitlich erwarteten Dividenden - wir gehen davon aus, dass in den kommenden drei Jahren Dividenden in Höhe von insgesamt EUR 2,50 ausgeschüttet werden - eine erwartete Kurssteigerung der ecotel-Aktien von 165,1%. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der ecotel communication.



Konzernumsätze wie Konzern-EBITDA haben sich im ersten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahreswert verbessert. Bei den Erlösen kam es mit EUR 28,6 Mio. (Vj.: EUR 28,1 Mio.) zu einem Zuwachs um 1,5%, im operativen EBITDA mit EUR 9,5 Mio. (Vj.: EUR 9,0 Mio.) um 5,7%. Die operative EBITDA-Marge stieg im ersten Quartal 2025 damit um knapp 40 Basispunkte auf nunmehr 6,7% (Vj.: 6,3%) an. Demgegenüber lag der operative Cashflow mit EUR -2,4 Mio. (Vj.: EUR 1,4 Mio.) deutlich unter dem Vorjahreswert; da dieser in Q1/2024 jedoch von Einmaleffekten aus dem Verkauf von Internetressourcen aufgebläht war, stellt der in diesem Jahr erzielte Cashflow aus unserer Sicht gleichsam den Normalfall in einem saisonal typischerweise eher schwachen ersten Quartal dar. Auch hier sehen wir ecotel auf der Spur, den von uns für das Gesamtjahr 2025e erwarten Wert von EUR 7,5 Mio. zu erreichen.



Auf Segmentebene hat sich der Umsatzmix weiter in Richtung des hochmargigen Segments Geschäftskunden verlagert, in dem in Q1/2025 bereits 43,7% der Konzernerlöse (Vj.: 41,0%) erwirtschaftet wurden. Wachstumstreiber war die Akquisition mehrerer Großkundenaufträge mit einem Total Contract Value von Angabe gemäß mehr als EUR 20 Mio., die sukzessive hochgefahren werden und zeitnah ihren eingeschwungenen Zustand erreichen sollen. Im margenschwächeren Segment Wholesale gingen die Erlöse in Q1/2025 dagegen um 3,0% auf EUR 16,1 Mio. (Vj.: EUR 16,6 Mio.) zurück, was angesichts des schwer zu planenden Charakters dieses Segments keine echte Überraschung darstellt. Durch die stärkere Vermarktung von Datenleitungen für nationale und internationale Carrier dürfte das Ergebnis in diesem Segment aus unserer Sicht im Vorjahresvergleich nahezu unverändert ausgefallen sein.

°