Das Pfund Sterling bleibt am Freitag um 1,3250 gegenüber dem US-Dollar stabil, während die Anleger vor dem US-China-Treffen am Wochenende abwarten.Die Anleger haben das am Donnerstag angekündigte Handelsabkommen zwischen den USA und dem Vereinigten Königreich begrüßt.Die BoE senkte die Zinssätze um 25 Basispunkte auf 4,25%, während die Fed diese Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...