Der deutsche Rüstungskonzern legte am gestrigen Donnerstag die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2025 vor. Wenig überraschend lieferten die Düsseldorfer ein exzellentes Zahlenwerk ab. Dass auch der Markt mit den Ergebnissen zufrieden war, zeigte sich in der Kursreaktion der Aktie.Rheinmetall - Zahlen für das 1. Quartal 2025 im Detail Der Düsseldorfer Rüstungskonzern gab den Umsatz im 1. Quartal 2025 mit 2,305 Mrd. Euro an, nach 1,581 Mrd. ...

