Der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, bekräftigte am Freitag, dass ihr Engagement für das Inflationsziel von 2% unerschütterlich ist, so Reuters.Wichtige Erkenntnisse"Gut, dass wir eine Vielfalt von Meinungen im geldpolitischen Ausschuss (MPC) haben.""Wir werden eine Basisprognose beibehalten, die auf einem Vorschlag des Personals basiert ...

