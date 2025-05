Bern - Die Zahl neugelassener Fahrzeuge in der Schweiz ist im April 2025 gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Mit knapp 29'400 schweizweit neu in Verkehr gesetzten Strassenmotorfahrzeugen lag der Wert um 5 Prozent unter dem Vorjahr. Bei der grössten Fahrzeuggruppe, den Personenwagen, lag das Minus bei 7 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Dabei wurden ein Viertel weniger Benziner in Verkehr gesetzt und rund ein ...

