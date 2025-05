FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.05.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 31 (45) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 14700 (13400) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1180 (1120) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 185 (187) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 350 (370) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2100 (2000) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 1300 (1050) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 185 (186) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 210 (235) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 10700 (11350) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 1900 (2700) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 1900 (2700) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES REINITIATES PLAYTECH WITH 'BUY' - PRICE TARGET 395 PENCE - JPMORGAN CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 580 (630) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX CUTS CENTRICA TO 'HOLD' (BUY) - MORGAN STANLEY RAISES HALEON TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 425 PENCE - RBC CUTS AJ BELL PRICE TARGET TO 410 (430) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS BROOKS MACDONALD PRICE TARGET TO 1650 (1700) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 420 (440) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS QUILTER PRICE TARGET TO 170 (180) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS RATHBONES PRICE TARGET TO 1900 (2000) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1025 (1050) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - STIFEL RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1065 (1025) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS CERES POWER PRICE TARGET TO 120 (480) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 360 (400) PENCE - 'SELL'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob