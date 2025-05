NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy von 63 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Verglichen mit GE Vernova mache Siemens Energy enorme Fortschritte, schrieb Ajay Patel am Donnerstagabend im Nachgang der Prognoseerhöhung. Es spreche noch mehr dafür, dass sich die Bewertungslücke zwischen beiden Aktien weiter schließen dürfte./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2025 / 20:46 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ENER6Y0