Bei einer Präsentation namens "Delivering the Future" plauderte Amazon jüngst über seine weiteren Pläne für seine Logistik und stellte dabei zahlreiche Verbesserungen in Aussicht. In Zukunft soll alles noch schneller gehen. Taggleiche Zustellungen sollen nicht nur in mehr Städten angeboten, sondern auch bis in den Abend hinein noch möglich werden.

