Der weltweit tätige Maschinen- und Anlagenbauer ist spezialisiert auf Abfüll- und Verpackungstechnik für die Getränke- und Lebensmittelindustrie sowie auf Prozess- und IT-Lösungen für die Produktion. Zum Portfolio gehören außerdem Anlagen zur Kunststoffverarbeitung, Etikettiertechnik und Intralogistik.Krones ist stark ins Jahr 2025 gestartet und meldet für das erste Quartal deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn. Der Umsatz stieg um 13?% auf 1,4?Mrd.?€, wobei auch die Übernahme der Netstal Maschinen AG positiv wirkte. Ohne diesen Effekt lag das Wachstum im Rahmen des Jahresziels von 7-9?%. Das EBITDA erhöhte sich um 19?% auf 149,3?Mio.?€, was einer EBITDA-Marge von 10,6?% entspricht (Vorjahr: 10,1?%). Der Nettogewinn wuchs um 15,3?% auf 75,9?Mio.?€. Die Produktionskapazitäten waren gut ausgelastet, und das laufende Restrukturierungsprogramm unterstützte die Profitabilität zusätzlich. Der Auftragseingang lag im ersten Quartal bei 1,44?Mrd.?€, 6,8?% mehr als im Vorquartal, aber leicht unter dem Vorjahreswert. Regionale Nachfrageschwankungen wurden durch stabile Geschäfte in anderen Märkten ausgeglichen.Krones bestätigt trotz konjunktureller Unsicherheiten und globaler Handelskonflikte seine Prognose für 2025. Erwartet wird ein Umsatzplus von 7-9?% sowie eine EBITDA-Marge zwischen 10,2?% und 10,8?%.Am Aktienmarkt sorgten die Zahlen für positive Reaktionen: Die im MDax gelistete Krones-Aktie legte am Morgen fast 3?% zu. Seit dem Kurstief Anfang April hat sich der Kurs bereits um rund 37?% erholt.Jetzt wird es spannend. Der Kurs nähert sich der Marke von 140 € an. Kann er diese im dritten Anlauf seit Anfang März überwinden, wäre das nicht nur ein charttechnisches Kaufsignal, sondern würde auch neue Allzeithochs bedeuten. In fundamentaler Hinsicht wäre das Break ohnehin gerechtfertigt. Auch aus Bewertungssicht (KGV 2025: 13,5) spräche dem nichts entgegen.Oliver Kantimm, Redaktion