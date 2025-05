Nach wie vor gelangen zweifelhafte Nachweise in den Mechanismus zur Senkung der Treibhausgasemissionen im Verkehr. Die Initiative Klimabetrug Stoppen moniert, dass betrügerische Nachhaltigkeitszertifikate aus einer mutmaßlich nicht existierenden Anlage in den VAE aus Gründen des Vertrauensschutz weiter genutzt werden dürfen. Die Initiative Klimabetrug Stoppen weist darauf hin, dass der Missbrauch von Treibhausgasminderungsquoten (THG-Quoten) in Deutschland sich fortsetzt. Sie nimmt dabei bezug auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...