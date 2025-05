HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fresenius von 45 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem starken Jahresstart der Aktie hätten gute Quartalszahlen des Medizinkonzerns die positive Dynamik verstärkt, schrieb Victoria Lambert in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Bericht. Sie verwies zudem auf die weiter gute Bilanz./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2025 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005785604