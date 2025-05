EQS-News: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

09.05.2025 / 14:20 CET/CEST

Trostberg, 9. Mai 2025 - Die Aktionäre der Alzchem Group AG, eines international tätigen Spezialchemie-Unternehmens, haben im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung allen zur Abstimmung gestellten Tagesordnungspunkten zugestimmt. Beschlossen wurde unter anderem die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,80 Euro je Aktie, was einer Steigerung von 50 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bezogen auf den Konzernjahresüberschuss von 54,1 Mio. Euro, der auf die Aktionäre entfällt, liegt die Ausschüttungsquote damit bei 33,6 %. Andreas Niedermaier, CEO der Alzchem Group AG: "Wir blicken auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück, in dem wir sämtliche Prognosen erfüllt oder sogar übertroffen haben. Es freut uns insbesondere, dass daran auch unsere Aktionäre in Form einer deutlich erhöhten Dividende partizipieren. Zusammen mit der beträchtlichen Aktienkurssteigerung konnten wir für unsere Aktionäre in den vergangenen zwölf Monaten einen deutlichen Mehrwert generieren. Neben der Dividendenpolitik besteht auch in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats Kontinuität, wodurch die Alzchem Group AG weiterhin von den umfassenden Kompetenzen seiner Mitglieder profitieren und sich die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Vorstand nahtlos fortsetzen kann." Herr Markus Zöllner und Herr Steve Röper wurden für einen Zeitraum von drei und Frau Prof. Dr. Martina Heigl-Murauer und Herr Dr. Caspar Freiherr von Schnurbein für einen Zeitraum von vier Jahren erneut als Aufsichtsratsmitglieder gewählt. Ebenfalls beschlossen wurden die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Bestellung der RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer sowie zum Prüfer für den Nachhaltigkeitsbericht, die Billigung des Vergütungsberichts und des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder sowie die Vergütung des Aufsichtsrats. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stehen auf der Unternehmenswebseite unter https://www.alzchem.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ zum Download zur Verfügung. Über Alzchem Alzchem ist ein international führendes Spezialchemie-Unternehmen, das nachhaltige Lösungen für globale Herausforderungen wie Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Verteidigung und eine steigende Lebenserwartung anbietet. Mit seinem umfassenden Produktspektrum ist das Unternehmen oftmals der Marktführer in profitablen Nischenmärkten diversifizierter Branchen. Bedient werden zum Beispiel die Bereiche Ernährung von Mensch und Tier sowie Landwirtschaft, um den steigenden Bedarf an Lebensmitteln effizient zu decken. Mit den eigenen Pharmarohstoffen und Kreatinprodukten wird zudem ein gesundes Altern unterstützt. Alzchem engagiert sich auch in den Bereichen Erneuerbare Energien und Feinchemie, produziert wichtige Rohstoffe für die Verteidigungsindustrie und garantiert durch eine "Made in Germany"-Produktion durchweg hohe Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit. Mit rund 1.700 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland, in einem Werk in Schweden sowie in drei Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England erwirtschaftete Alzchem 2024 einen Umsatz von 554,2 Mio. Euro und ein EBITDA von 105,3 Mio. Euro.



