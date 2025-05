Das biopharmazeutische Unternehmen NurExone Biologic Inc. hat im vergangenen Jahr eine Reihe von wichtigen Meilensteinen erreicht. Sowohl in der Forschung und Entwicklung seines Vorzeigeprodukts ExoPTEN als auch bei der Expansion und Finanzierung in den USA. Diese Fortschritte spiegeln sich in den aktuellen Bilanzzahlen wider.

ExoPTEN auf dem Weg in die klinische Phase

Für NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU; ISIN: CA67059R1091) war das Jahr 2024 eine Phase der strategischen Investitionen und gezielten Entscheidungen. Der Fokus des Unternehmens lag eindeutig auf dem Vorantreiben der Exosomen-Therapie ExoPTEN in Richtung der klinischen Entwicklungsphase.

ExoPTEN ist ein innovativer exosomenbasierter Therapieansatz zur Behandlung von Rückenmarksverletzungen, Glaukom und anderen Indikationen, für die es derzeit keine Heilungschancen gibt. Die proprietäre Exosomen-Plattform von NurExone eröffnet jedoch neue Möglichkeiten in der regenerativen Medizin für neuronale Verletzungen. Mit ExoPTEN befindet sich derzeit ein erster Wirkstoff auf dem Weg zu klinischen Studien (IND-Einreichung bei der FDA) - unterstützt durch solide präklinische Studien, die eine verbesserte Durchblutung und eine verbesserte motorische Erholung nach Rückenmarksverletzungen¹ zeigen.

Finanzergebnisse bestätigen solides Fundament

Die aktuellen Finanzzahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr belegen diese Fokussierung deutlich und unterstreichen gleichzeitig das solide Fundament, auf dem NurExone steht²:

Die Forschungsausgaben stiegen im Vergleich zum Vorjahr moderat von 1,54 Mio. USD auf 1,87 Mio. USD, was die zunehmenden Aktivitäten im Bereich der präklinischen Studien und der Zulassungsvorbereitung widerspiegelt. Dieser Trend zeigt sich auch im vierten Quartal mit Ausgaben von 0,63 Mio. USD gegenüber 0,30 Mio. USD im Vorjahr.

Die allgemeinen Verwaltungskosten beliefen sich im Jahr 2024 auf 3,14 Mio. USD (2023: 2,12 Mio. USD) - ein Anstieg, der vor allem auf den Bau wichtiger neuer Labor- und Büroinfrastruktur sowie auf strategische Wachstumsmaßnahmen zurückzuführen ist. Diese Investitionen stärken die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und schaffen die operativen Voraussetzungen für die anstehenden klinischen Aktivitäten.

Der Nettoverlust für das Jahr 2024 belief sich auf USD 5,04 Millionen gegenüber USD 3,64 Millionen im Vorjahr. Trotz dieser Ausweitung bleibt die finanzielle Situation stabil: Durch gezielte Kapitalmaßnahmen - unter anderem durch die erfolgreiche Durchführung einer Privatplatzierung und die Ausübung von Optionsscheinen - konnten die Barreserven zum Jahresende von 0,54 Mio. USD (2023) auf 0,70 Mio. USD erhöht werden.

Erfreulich ist in diesem Zusammenhang auch, dass Anfang April 2025³ im Rahmen einer Privatplatzierung weitere 2,3 Mio. CAD eingeworben wurden. Diese Mittel stärken die Liquidität und ermöglichen es NurExone, wichtige strategische Ziele wie den Aufbau einer GMP-konformen Produktionsstätte in den USA und die Vorbereitungen für eine US-Börsennotierung entschlossen anzugehen.

Trotz der zu erwartenden Kostensteigerungen in der intensiven Entwicklungsphase weist NurExone eine gesunde Finanzstruktur, ein vorausschauendes Management und einen klaren Kurs auf.

Eran Ovadya, CFO von NurExone, kommentierte: "Unser starkes Finanzmanagement und die jüngste Kapitalerhöhung in Höhe von 2,3 Millionen CAD haben uns die notwendigen Mittel verschafft, um unsere strategischen Prioritäten voranzutreiben - insbesondere die Errichtung einer Produktionsstätte in den USA, um unsere Medikamentenpipeline zu beschleunigen, und die Vorbereitung auf eine Börsennotierung an einer großen US-Börse. Mit unserer aktuellen Finanzierung sind wir gut aufgestellt, um den Betrieb zu unterstützen und wichtige Entwicklungsmeilensteine im Jahr 2025 zu erreichen."

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com/

Land: Israel & Kanada

Quellen:

¹https://www.boerse-express.com/news/articles/neue-studienergebnisse-von-nurexone-durchbruch-in-der-therapie-von-rueckenmarksverletzungen-767048

²https://www.globenewswire.com/news-release/2025/04/09/3058922/0/en/NurExone-Biologic-Inc-Announces-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2024-Financial-Results-and-Provides-Corporate-Update.html

³https://www.globenewswire.com/news-release/2025/04/04/3055978/0/en/NurExone-Biologic-Announces-U-S-Uplisting-Intention-and-Closes-C-2-3-Million-Private-Placement.html

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

