Chemnitz - Die Landesvorsitzende der Linken in Sachsen, Susanne Schaper, hat am Freitag in Chemnitz den Bundesparteitag der Partei eröffnet. In ihrer Rede hob sie die Notwendigkeit verstärkter Investitionen hervor. Wer mit dem Regionalzug angereist sei, habe am eigenen Leib erfahren, wie wichtig Investitionen in die Bahninfrastruktur seien, so Schaper.Schaper hob hervor, der Wahlerfolg der Linken bei der vergangenen Bundestagswahl sei auf eine kluge Strategie und das Engagement der Mitglieder zurückzuführen. Die Partei habe sich auf den Kampf um soziale Gerechtigkeit, gegen Faschismus und für Frieden konzentriert und sei im Wahlkampf geeint aufgetreten. Zehntausende Neumitglieder hätten gemeinsam mit langjährigen Unterstützern auf der Straße gestanden.Die Linken-Bundesspitze um Jan van Aken, Ines Schwerdtner und Heidi Reichinnek beschwor ebenfalls das gemeinsame Wirken der Mitglieder und feierte das starke Ergebnis bei der letzten Bundestagswahl.