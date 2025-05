Köln - Der Rapper Xatar ist tot. Das bestätigte die Kölner Staatsanwaltschaft am Freitag. Der 43-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Giware Hajabi hieß und aus dem Iran stammt, sei demnach in Köln in seiner Wohnung aufgefunden worden. Der genaue Todeszeitpunkt war zunächst unklar, ebenso wie die weiteren Todesumstände.Schon vor der behördlichen Bestätigung hatte unter anderem der Rapper-Kollege Farid Bang auf Instagram kondoliert: "Möge deine Seele in Frieden ruhen, mein aufrichtiges Beileid an deine Familie. Du hast Deutschrap als eine der größten Rap Legenden verlassen, ich werde dich immer gut in Erinnerung behalten", schrieb er.Wegen eines Überfalls auf einen Goldtransporter im Jahr 2009 hatte Xatar mehrere Jahre im Gefängnis gesessen. Praktisch zeitgleich gelang ihm der kommerzielle Durchbruch, nachdem er bereits ab den 1990er Jahren gerappt hatte. Mit dem Album "Baba aller Babas" kam er 2015 auf Platz eins der deutschen Charts, drei Jahre später gelang ihm das auch noch einmal mit "Alles oder nix II".