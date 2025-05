Nürnberg - Am 33. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg daheim gegen den 1. FC Köln mit 1:2 verloren.Zum Debüt von Trainer Friedhelm Funkel legte Köln zunächst los wie die Feuerwehr, ließen den FCN kaum zur Entfaltung kommen. Stattdessen hatte Lemperle nach verunglückter Janisch-Rückgabe in der zehnten Minute die Riesenchance zur Führung, an Kukucka vorbei versagten dem Stürmer aber die Nerven und er brachte die Kugel nicht aufs leer Tor.In der 19. Minute verpasste Thielmann für den Effzeh, von Kainz bedient traf der Stürmer nur den rechten Pfosten. Auf der Gegenseite ließ wiederum in der 27. Minute Lubach frei vor dem Kasten die Chance liegen, weil er zu weit links zielte.In der 36. Minute hätte es 1:0 für Köln stehen müssen, doch erst landete Thielmanns abgefälschter Ball aus 17 Metern nur am Querbalken und im Nachschuss klärte Drexler nach Waldschmidts Nachschuss auf der Linie. Eine Gästeführung wäre nach 45 Minuten hochverdient gewesen.Stattdessen lag direkt nach dem Seitenwechsel auf einmal die Klose-Elf vorne: In der 46. Minute klärte Heintz eine Janisch-Flanke genau auf den Fuß von Antiste und der platzierte die Kugel genau im linken Eck.In der 64. Minute hatte der kurz zuvor eingewechselte Maina den Ausgleich auf dem Fuß, Kukucka behielt im Duell mit dem Flügelflitzer aber die Oberhand.Ein Riesenfehler führte in der 67. Minute dann aber doch zum 1:1, als Jander den Ball am eigenen Sechzehner an Waldschmidt verlor und das Leder über Lemperle und letztlich Kainz im Netz landete.Die Schlussoffensive der Domstädter fiel aber eher dürftig aus, die Franken hatten wenig Mühe in der Defensive. Entsprechend folgerichtig wäre ein Remis gewesen, doch Kukucka schenkte den Gäste den Sieg: Der Keeper verlor im Dribbling mit Lemperle den Ball, der Angreifer bediente Kainz und der Kapitän schoss zum Endstand unter dem frenetischen Jubel der Effzeh-Fans ein.Mit dem Auswärts-Dreier macht Köln als neuer Tabellenführer einen großen Schritt Richtung Aufstieg, da der Abstand auf Rang drei zunächst auf sechs Punkte ausgebaut werden kann. Nürnberg behält im Niemandsland der Tabelle dagegen vorerst Platz zehn.Im Parallelspiel der 2. Bundesliga gewann zudem Preußen Münster zuhause gegen Hertha BSC mit 2:0 und fuhr drei wichtige Punkte im Abstiegskampf ein.