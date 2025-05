Berlin - Bundestagspräsidentin Julia Klöckner will, dass das Parlament künftig auch auf der Videoplattform Tiktok vertreten ist. "Es gibt bereits einen erfolgreichen Instagram-Account des Parlaments. Ich finde es notwendig, dass der Bundestag künftig auch auf anderen Plattformen wie Tiktok vertreten ist", sagte sie der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe).Klöckner ergänzte: "Wenn solche Plattformen erlaubt sind und von jungen Leuten und Parteien zur Meinungsbildung genutzt werden, dann ist es geradezu unsere Pflicht als Bundestag, sie dort zu erreichen. In angemessener Form." Ihr sei es wichtig, "die Arbeit des Parlaments jüngeren Zielgruppen gerade auch in den sozialen Netzwerken näher zu bringen", so Klöckner.Zugleich kündigte die Bundestagspräsidentin an, das Parlament familienfreundlicher machen zu wollen. "Wir wollen ja, dass sich wieder mehr Frauen in der Spitzenpolitik engagieren. Das setzt voraus, dass Abgeordnete beispielsweise ihr Babys während der Sitzungswochen gut unterbringen können." Zudem müsse das Parlament "moderner werden, digitaler, auch bei Abstimmungen".