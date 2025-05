POTASH-PERLE VOR EXPLOSION!: Millennial Potash trifft ins Schwarze - Mega-Ressourcen, starke Bohrtreffer & Infrastruktur-Turbo in Gabun!

Anzeige / Werbung

Die Nachfrage nach Kaliumcarbonat - besser bekannt als Pottasche bzw. Potash - wächst aktuell im gleichen Tempo wie der Bedarf nach effizienten Düngemitteln zunimmt.

denn Pottasche ist unverzichtbar für die Produktionssteigerung und Krankheitsresistenz von Kulturpflanzen wie Mais, Weizen und Reis und leistet zudem einen wichtigen Beitrag für eine weniger wasserintensive Landwirtschaft, da es die Wasserretention von Pflanzen - also die Fähigkeit Wasser zurückzuhalten - fördert.

Neben dem Boom für die Botanik leistet Pottasche aber einen ebenso essenziellen Beitrag zur jetzigen und künftigen Nahrungssicherheit. So werden Berechnungen zufolge bis zum Jahr 2050 fast 10 Milliarden Menschen die Erde bevölkern. Damit steigt automatisch auch der Bedarf nach Nahrung, Schätzungen zufolge um bis zu 70 %. Hinzu kommt, dass es immer weniger Anbauflächen für die Versorgung von immer mehr Menschen und Nutztieren gibt. Nicht zuletzt nimmt der Trend hin zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft zu.

Das alles schließlich rückt Pottasche ins Zentrum der Aufmerksamkeit und sorgt für einen steilen Anstieg der Nachfrage danach. Analysen gehen von hier von einem Plus von etwa 70 % bis zum Jahr 2050 aus.

Quelle: https://www.bhp.com/investors/economic-and-commodity-outlook

In Summe wirkt sich dies natürlich auch auf das Wachstum des Pottasche-Markts aus. Hier sehen Berechnungen einen Wert von 78,85 Mrd. USD in diesem Jahr. Für das Jahr 2033 soll dieser gar auf sensationelle 119,46 Mrd. USD hochschnellen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von satten 5,33 % in den nächsten acht Jahren.

Quelle: https://www.marketdataforecast.com/market-reports/potash-market

Maßgeblicher Treiber hinter dieser raketenartigen Entwicklung sind vor allem die Schwellenländer wie Indien und Brasilien. Hier erwarten Experten eine massive Ausweitung des kaliintensiven Anbaus von in erster Linie Zuckerrohr, Sojabohnen und Palmöl. Allein in Brasilien wurden im Jahr 2023 unglaubliche 153 Millionen Tonnen Soja produziert, was weltweit spitze ist. Außerdem wurde Pottasche bereits 2023 von der indischen Regierung in die Liste der kritischen Mineralien aufgenommen, während staatliche Subventionen für eine noch höhere Pottasche-Nachfrage auf dem Subkontinent gesorgt haben.

Alles in allem also optimale Fundamentaldaten, die ein weiteres dynamisches Wachstum des Pottasche-Markts befeuern und angehende Power-Produzenten wie Millennial Potash (WKN: A3DXEK) ins Zentrum der Aufmerksamkeit hungriger Investoren katapultiert.

Sensationeller Volltreffer mit signifikantem Kali auf "Banio'!

Millennial Potash (WKN: A3DXEK) sein Ausnahme-Asset "Banio' steht per se für Superlative. So beherbergt das in Gabun liegende, 1.238 km² große und an die Republik Kongo grenzende Kaliprojekt grandiose 656 Millionen Tonnen "angezeigte' und 1,15 Milliarden Tonnen "abgeleitete'-Ressourcen. Das alles bezieht sich wohlgemerkt auf gerade einmal 5 % des Projektgebiets. Die Mächtigkeit der Lagerstätte beträgt 70 m. Kurz gesagt, birgt "Banio' phänomenales Potenzial, sei es bezogen auf das bisher identifizierte wie auch mit Blick auf jenes, welches es noch zu entdecken und zu beziffern gilt.

Quelle: Millennial Potash

Hinzu kommt, dass einerseits gerade in Afrika die Pottasche-Produktion kaum stattfindet und andererseits die Nachfrage nach Düngemitteln hier künftig stark zunehmen wird, aufgrund einer Bevölkerung, die sich bis zum Jahr 2060 verdreifachen könnte und auch, weil die Bodenverschlechterungsrate auf dem Kontinent sehr viel höher liegt als dessen Regenerationsrate.

Umso wichtiger sind Pottasche-Produzenten, die genau diese Lücke schließen. Millennial Potash (WKN: A3DXEK) ist somit perfekt und prominent platziert. Das spiegelt auch die vorläufige wirtschaftliche Bewertung des bombastischen "Banio' -Projekts wider. Unterm Strich steht hier nämlich ein Nettogegenwartswert von fantastischen 1,08 Mrd. USD nach Steuern, ein interner Zinsfuß von fetten 32,6 % und mit 61,- USD/Tonne eine extrem niedrige Opex-Schätzung.

Genau in diesem sensationell guten Szenario platziert Millennial Potash (WKN: A3DXEK) seine aktuellen Bohrerfolge. So stieß Bohrloch BA-001-EXT im Zielgebiet "Nord' jüngst auf signifikantes Kali. Im Rahmen des "Phase-2'-Bohrprogramms durchschnitt es zahlreiche Carnallitit-Flöze. Ursprünglich wurde BA-001-EXT im Jahr 2017 gebohrt. Bei einer Tiefe von etwa 364 m in einer Zone mit einer weiche, Carnallitit-reichen Sedimentdeformation oder -absenkung wurde die Bohrung jedoch abgebrochen.

Millennial Potash (WKN: A3DXEK) erweiterte nun dieses vielversprechende Loch bis auf ca. 678 m und förderte dabei diese "Sahnehäubchen" zutage:

Diese Abbildung zeigt roten Carnallit-reichen Kern aus Bohrung BA_001-EXT, der zwischengelagerten knotigen Carnallit und Halit mit weichen Sedimentdeformationsmerkmalen in ca. 503 m bis 508 m Tiefe aufweist

Abbildung 2 zeigt roten Carnallit-reichen Kern aus Bohrung BA-001-EXT mit massivem knotigem Carnallit und eingelagertem Halit in ca. 653 m bis 656 m Tiefe

Millennial Potash (WKN: A3DXEK) stieß dank seines geologischen Modells auf diesen grandiosen Kali-Schatz, das auf seiner fundierten Erfahrung im Gabun-Kongo-Becken basiert. Derweil ist die detaillierte Aufzeichnung der Bohrkerne und die endgültige Interpretation der Evaporitzyklen und Flöze noch nicht abgeschlossen, ebenso wie die Kernvorbereitung und die Probenahme, die aber in den nächsten Wochen finalisiert werden sollen.

Erhebliche Ressourcensteigerung in Sicht!

Farhad Abasov, Vorsitzende von Millennial Potash (WKN: A3DXEK), ordnet den phänomenalen Kali-Fund auf "Banio' strategisch und perspektivisch ein:

"Mit dem Abschluss von Bohrung BA-001-EXT konnten wir einen robusten Abschnitt mit zwischengelagertem Carnallitit und Halit durchteufen, mit zahlreichen dicken Kaliflözen in Form von Carnallitit. Alles in allem hat die großartige Gesamtlänge von über 250 m mit eingelagertem Carnallitit und Halit unsere Erwartungen weit übertroffen. Umso mehr freuen wir uns jetzt auf den Abschluss der Protokollierung und Beprobung der vielversprechenden Kalihorizonte sowie auf die analytischen Ergebnisse. Das gilt umso mehr als sowohl die Erweiterung von Bohrloch BA-001-EXT wie auch das neue Bohrloch BA-004 das außergewöhnliche Potenzial haben, "Banio' seine Kaliressourcen erheblich zu steigern."

Quelle: Millennial Potash

"Mit unserer kürzlich erfolgreich abgeschlossenen Finanzierungsrunde von 4,9 Mio. USD sind wir bestens aufgestellt, um dieses zusätzliche Potenzial zu heben und nach Abschluss der Bohrungen eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung zu erstellen. Diese wird als Grundlage für eine Machbarkeitsstudie dienen, die in den kommenden Monaten beginnen soll."

Erfolgreicher Abschluss wichtiger Infrastrukturprojekte rund um "Banio'!

Eine weitere Erfolgsgeschichte nimmt derweil unweit von Millennial Potashs (WKN: A3DXEK) grandiosem Kaliprojekt "Banio' die nächste wichtige Etappe. So wurde im Rahmen einer Kooperation zwischen privaten Investoren und gabunischen Regierungspartnern nun die erste Phase des Mangali-Hafens abgeschlossen.

Dort wurde ein 130 m langer Kai, der für Schiffe mit einem Tiefgang von 3 m ausgelegt ist und Platz für Lastkähne und Landungsboote bietet, fertiggestellt. Damit ist die Erweiterung der Hafen- und Industriezonenkapazität einen bedeutenden Schritt vorangekommen, um die Tiefgangstiefe zu erhöhen und damit auch größere Schiffe aufzunehmen.

Quelle: Swiss Resource Capital AG

Eine moderne Hafeninfrastruktur mit entsprechenden Lager-, Industrie- und Verladeeinrichtungen ist gerade für Millennial Potashs (WKN: A3DXEK) Strategie, eine Aufbereitungsanlage zu betreiben, die durch eine 60 km lange Sole-Pipeline gespeist wird, von enormer Bedeutung. Damit müssen nämlich keine Produkte mehr per LKW oder Frachtkahn transportiert werden. Das spart Zeit und Kosten und schafft Raum für noch mehr Rendite, umso mehr als es "Banios' an sich schon geostrategischen Vorteil - seine Lage in direkter Nähe zum Meer und kurze Wege sowohl in andere Teile Afrikas wie auch nach Südamerika und Asien - erstklassig erweitert.

Quelle: Millennial Potash

Nicht zuletzt gibt der Hafen auch dem gesamten Süden Gabuns einen starken Impuls für wirtschaftliches Wachstum.

Fantastische Fortschritte macht auch der Bau des Wärmekraftwerks südlich von Mayumba. Einmal fertiggestellt, soll es zunächst 8,5 MW und perspektivisch 50 MW Energie liefern und damit sowohl die Region wie auch Millennial Potashs (WKN: A3DXEK) Business sprichwörtlich unter Strom setzen und für weitere Dynamik in der Entwicklung von "Banio' sorgen.

Quelle: Millennial Potash

Das gilt umso mehr als auch das Wärmekraftwerk einen wichtigen Beitrag zu einer stabilen Energieinfrastruktur darstellt und damit Millennial Potashs Risiken und Kosten beim Bau und der Entwicklung von "Banio' erheblich senkt.

Das sieht auch Farhad Abasov, Vorsitzender von Millennial Potash (WKN: A3DXEK), so und erklärt:

"Die enormen Fortschritte sowohl bei der Fertigstellung des Hafens wie auch beim Bau des Wärmekraftwerks, bilden die Basis für transformative Entwicklungen, die neben der Region auch unserem Projekt zugutekommen. Das gilt mit Blick auf eine effiziente Verschiffung wie auch für eine zuverlässige Energieversorgung. Beides sind auch für unser weiteres Wachstum wichtige Weichen. Auch daher begrüßen wir das Engagement der gabunischen Regierung für den weiteren Ausbau der regionalen Infrastruktur. Wir sind gespannt auf die weiteren Fortschritte bei beiden Vorhaben und werden unsere Aktionäre weiterhin auf dem Laufenden halten."

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/millennial-potash-working-towards-updated-mineral-resource-and-environmental-study-in-2025/

Fazit: Die anziehenden Kurse sollten gerade mal der Anfang einer sehr erfolgreichen Serie sein!

Millennial Potash (WKN: A3DXEK) ist mehr als nur ein Rohstoff-Explorer - das Unternehmen ist dabei, sich als strategischer Gamechanger im globalen Pottasche-Markt zu etablieren. Mit dem riesigen Potenzialseines "Banio'-Projekts, beeindruckenden Bohrergebnissen und einer infrastrukturellen Rückenwind-Offensive in Gabun, bringt Millennial Potash (WKN: A3DXEK) alles mit, um sich langfristig als Schlüsselspieler im Düngemittel-Sektor zu positionieren.

Die Kombination aus wachsender weltweiter Nachfrage, regionaler Versorgungslücke und geostrategischem Standort macht die Aktie dieses Unternehmens zu einem echten Hochpotenzial-Wert. Wer auf den nächsten großen Hebel im Agrarrohstoffbereich setzen will, sollte Millennial Potash (WKN: A3DXEK) ganz genau im Auge oder noch besser im Depot haben!

Quellen: Millennial Potash, https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2099748®=3&lang=1, Rohstoff-TV, eigene Daten und Research; Bildquellen Millennial Potash, Intro-Bild: stock.adobe.com

Enthaltene Werte: CA60041F1018