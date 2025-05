Die Netflix-Aktie hat diese Woche ein neues Rekordhoch bei 1.164 Dollar markiert. Die Entwicklung des einstigen DVD-Versanddienst zum Streaming-Pionier ist beeindruckend. Wie viel Rendite hätten Anleger in den letzten 20 Jahren eingefahren? DER AKTIONÄR macht den Check. Netflix wurde 1997 von Reed Hastings und Marc Randolph in Kalifornien gegründet und war ursprünglich ein Online-DVD-Verleih, der DVDs per Post verschickte. 2007 startete Netflix startet mit dem Video-on-Demand-Streaming in den USA, ...

