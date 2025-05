© Foto: Leonie Asendorpf - dpa

Der Angriff Putins auf die Ukraine am 24.02.2022 kam nicht unerwartet. Westliche Dienste warnten lange Zeit öffentlich davor. Was, wenn man damals für 1.000 Euro Rheinmetall-Aktien gekauft hätte? Eine Renditezeitreise. Wer im Feburar 2022 - also zu dem Zeitpunkt, als der CIA öffentlich vor einem großangeleten Angriff Russlands auf die Ukraine warnte - 1.000 Euro in die Rheinmetall-Aktie investierte, dessen Investment wäre heute rund 16.000 Euro wert (Stand: 06.05.25, 09:00 Uhr). Das entspricht einem satten Kursplus von 1.500 Prozent. Rheinmetall-Anleger mit längerem Anlagehorizont konnten noch mehr profitieren: 5 Jahre: Aus 1.000 Euro wurden 24.242 Euro (+2.324 %) 10 Jahre: Aus 1.000 Euro …