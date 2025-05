© Foto: picture alliance/ Michael Nguyen - picture alliance/ Michael Nguyen

Die Aktie profitiert von DSGVO-Clouds, KI-Wachstum und neuen Staatsaufträgen. Unternehmen setzen zunehmend auf europäische Alternativen - und Ionos liefert die passende Infrastruktur. In den vergangenen Wochen präsentierte sich die Aktie des Internetdienstleisters IONOS als Fels in der Brandung. Diese Stärke beruht nicht nur auf einer Reihe fundamentaler Gründe und dürfte sich selbst bei weiteren Trump-Turbulenzen am Gesamtmarkt fortsetzen. Es scheint nämlich so zu sein, dass nun aus der Wahrnehmung der USA als unzuverlässiger und unberechenbarer Partner zusätzliche Nachfrage nach den Ionos-Services resultiert: Denn die United-Internet-Tochter ist mit ihren DSGVO-konformen Webhosting- und …