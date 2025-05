Berlin - Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat vor seiner Abreise nach Israel und in die Palästinensischen Gebiete die Bedeutung der deutsch-israelischen Beziehungen hervorgehoben.Er wolle 80 Jahre nach dem Holocaust das Bekenntnis erneuern, dass die Existenz und Sicherheit Israels Teil der deutschen Staatsraison seien, sagte er am Samstag. Er ergänzte, dass diese Beziehungen ein "kostbares Geschenk" für Deutschland seien.Wadephul verurteilte den Terrorangriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023 scharf und unterstützte Israels Recht auf Verteidigung. Er äußerte Verständnis für das Trauma, das der Angriff in Israel ausgelöst habe. Gleichzeitig forderte er ernsthafte Verhandlungen über einen Waffenstillstand und die Freilassung aller Geiseln, um die humanitäre Situation im Gazastreifen zu verbessern.Der Außenminister sprach sich zudem für eine Perspektive auf eine politische und wirtschaftliche Zukunft für die Palästinenser im Westjordanland aus, um Hass und Extremismus entgegenzuwirken. Er bekräftigte die Überzeugung, dass eine Zwei-Staaten-Lösung die beste Chance für Frieden und Sicherheit in der Region sei.