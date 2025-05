Düsseldorf/Paderborn/Spiesen-Elversberg - Fortuna Düsseldorf hat am vorletzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gegen den FC Schalke 04 mit 2:0 gewonnen.Die Tore für die Düsseldorfer erzielten Myron van Brederode und Dawid Kownacki. Trotz der Niederlage kann Schalke mit hoher Wahrscheinlichkeit für die nächste Zweitliga-Saison planen, da die Tordifferenz klar für die Knappen spricht. Düsseldorf hingegen muss am letzten Spieltag auf Patzer der Konkurrenz hoffen, um noch eine Chance auf den Aufstieg zu haben.In einem weiteren Spiel besiegte die SV 07 Elversberg Eintracht Braunschweig deutlich mit 3:0. Fisnik Asllani und Muhammed Damar mit einem Doppelpack sorgten für die Tore der Gastgeber. Elversberg kontrollierte das Spielgeschehen und setzte ein deutliches Zeichen im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga. Braunschweig hingegen blieb offensiv blass und konnte keine nennenswerten Chancen herausspielen.Der SC Paderborn gewann derweil knapp mit 2:1 gegen den 1. FC Magdeburg. Felix Götze erzielte den entscheidenden Treffer für die Ostwestfalen. Magdeburg hatte zwar zwischenzeitlich geführt, konnte aber den Vorsprung nicht halten. Paderborn bleibt somit im Rennen um den dritten Tabellenplatz, der zur Relegation berechtigt.