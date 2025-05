Hamburg - Der Hamburger SV spielt kommende Saison in der 1. Fußball-Bundesliga. Nach dem 6:1-Heimsieg gegen den SSV Ulm ist dem HSV der Aufstieg nicht mehr zu nehmen, Ulm steht damit dagegen als Absteiger in die 3. Liga fest. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.