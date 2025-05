Bonn - Die Welthungerhilfe hat Außenminister Johann Wadephul (CDU) aufgefordert, auf seiner Nahostreise bei der israelischen Regierung auf ein Ende der Blockade von Hilfslieferungen für Gaza zu drängen. "Außenminister Wadephul sollte sich bei seinem Besuch dafür einsetzen, dass die humanitäre Hilfe die Menschen im Gazastreifen sofort und unmittelbar erreicht, unabhängig von politischen Umständen", sagte Welthungerhilfe-Generalsekretär Matthias Mogge dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Sonntagausgaben).Die mehr als zwei Monate andauernde Blockade von Überlebenshilfe im Gazastreifen verletze das humanitäre Völkerrecht in seinen Grundfesten. "Es ist unerträglich zusehen zu müssen, wie Menschen zu verhungern drohen, während gleichzeitig Hunderte von Lastwagen mit dringend benötigten Hilfsgütern an den Grenzen warten müssen." In Gaza gebe es kaum noch Nahrung, Treibstoff oder medizinische Versorgung und der Hunger werde täglich größer.Die neuen Pläne für die Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen betrachte die Welthungerhilfe mit Sorge. "Auch bei der künftigen Versorgung der Zivilbevölkerung müssen die Prinzipien wie Neutralität, Menschlichkeit, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit als Grundlage dienen - so wie es das humanitäre Völkerrecht vorschreibt", sagte Mogge dem RND.