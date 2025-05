Diese Goldmine startet durch!!: Comeback des Jahres! Wie ein tot geglaubtes Projekt jetzt zum Minenhit wird!

Anzeige / Werbung

Der Goldmarkt steht vor einer Neubewertung historischen Ausmaßes: Was noch vor wenigen Monaten als kühn galt, ist nun die neue Realität vieler Marktbeobachter!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

ein langfristiger deutlich jenseits der 3.000 US-Dollar-Marke notierender Goldpreis ist laut einer aktuellen Expertenumfrage kein Wunschdenken mehr, sondern vielmehr das erwartete Basisszenario!

In einer aktuellen Reuters-Befragung von fast 30 renommierten Analysten und Rohstoffhändlern wurden die durchschnittlichen Prognosen für 2025 kräftig nach oben geschraubt - und zwar von 2.756 US-Dollar auf jetzt 3.065 US-Dollar pro Unze! Auch für das Jahr 2026 wurden die Erwartungen deutlich angehoben, von 2.700 US-Dollar auf glatte 3.000 US-Dollar. Unserer Meinung nach noch konservativ, aber dennoch ein sehr guter Preis, mit dem Goldproduzenten rechnen und arbeiten können! Und das Beste daran, das Vertrauen in eine nachhaltige Goldpreisrallye wächst - aus gutem Grund.

Makro-Trends befeuern den Höhenflug des Edelmetalls!

Hinter dem imposanten Preisanstieg steht eine Kombination aus langfristigen Strukturtrends und geopolitischen Entwicklungen. Die schleichende Abkehr vom US-Dollar, zunehmende internationale Spannungen und protektionistische Tendenzen in der Handelspolitik sorgen für ein Umfeld, in dem Gold als sicherer Hafen glänzt wie selten zuvor.

Seit Jahresbeginn hat sich der Goldpreis bereits um rund 25?% nach oben bewegt - eine Fortsetzung des starken Vorjahrestrends (+27?%). Viele Marktstrategen rechnen daher mit einer sich selbst verstärkenden Aufwärtsdynamik, denn steigende Preise ziehen neue Kapitalzuflüsse nach sich - sowohl von institutioneller als auch von privater Seite.

Solide Basis trotz Zwischenkorrektur!

Aktuell notiert Gold rund 180 USD unter dem im Raum stehenden Allzeithoch von rund 3.500 USD, doch die fundamentale Lage bleibt aus Sicht vieler Experten exzellent. Laut Ole Hansen beispielsweise, Rohstoffstratege der Saxo Bank, sei das Umfeld wie gemacht für weiter steigende Preise: Der weltweite Trend weg vom Dollar, gepaart mit wirtschaftlicher Unsicherheit und einer zunehmend erratischen Zollpolitik der USA, stützt den Goldpreis nachhaltig. Beste Aussichten also für den angehenden Goldproduzenten West Red Lake Gold (WKN: A3DXMA), der gerade seine Madsen Mine in Produktion bringt, und dabei einen gewaltigen Meilenstein erreicht hat.

West Red Lake Gold: Aufbruch zu neuem Glanz!

Was passiert, wenn ein ehemals gefeiertes Goldprojekt durch Missmanagement scheitert, nur um wenig später mit neuem Team, besserer Planung und einem perfekten Timing wiedergeboren zu werden? Genau, der Projekt-Erfolg wird mit dem TOP-Team eingeleitet. Und genau an dieser Schwelle steht gerade West Red Lake Gold (WKN: A3DXMA) mit seiner Madsen Mine, wo gerade die Probebearbeitung sehr erfolgreich verlaufen ist.

Nach der Optimierung der Anlage durch die West Red Lake Gold (WKN: A3DXMA) und dem jetzt abgeschlossenen Bulk-Sample-Programm hat die Firma den entscheidenden Beweis geliefert: Die hochgesteckten Erwartungen an Geologie, Ingenieurwesen und Abbaumethodik sind nicht nur Theorie - sie funktionieren sogar perfekt. Die abgebauten rund 15.000 Tonnen Erz stimmten in Tonnage und Goldgehalt nahezu perfekt mit den Prognosen überein. Das sagt nicht nur West Red Lake Gold (WKN: A3DXMA), sondern wurde zudem von externer Überwachung bestätigt! Dies dürfte das Vertrauen in die erfolgreich modernisierte Mine massiv stärken und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass West Red Lake Gold als Goldproduzent und nicht als Unternehmen, das sich zum Bergbauunternehmen entwickeln will, bewertet wird.

Jetzt herrscht Gewissheit: Die Madsen-Mine scheint definitiv bereit für einen profitablen Betrieb!

In der jüngsten Pressemeldung vom 7. Mai 2025 hat West Red Lake Gold (WKN: A3DXMA) den ultimativen Vertrauensbeweis für die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Madsen-Mine geliefert: Das Bulk-Sample-Programm wurde nicht nur erfolgreich abgeschlossen - es übertraf sogar die Erwartungen!

Im Rahmen des erfolgreich abgeschlossenen Bulk-Sample-Programms wurden 14.490 Tonnen Erz verarbeitet und daraus 2.498 Unzen Gold gewonnen - ein überzeugendes Resultat. Der gemessene Erzgehalt lag bei 5,72 g/t Gold und damit sogar über dem prognostizierten Wert von 5,68 g/t - ein selten präziser Abgleich, der die Verlässlichkeit des geologischen Modells und der betrieblichen Planung eindrucksvoll bestätigt. Ebenso bemerkenswert ist die Goldrückgewinnung von durchschnittlich 95?% - ein starker Indikator für die Effizienz der Mühleninfrastruktur.

Quelle: https://www.stockwatch.com/News/Item/Z-C!WRLG-3683394/C/WRLG

Diese präsentierten Resultate bestätigen: Die technische Modellierung funktioniert in der Praxis, das Management hat geliefert, und das Projekt steht auf einem soliden operativen Fundament.

CEO Shane Williams kommentierte diese Resultate wie folgt:

"Die Lieferung von Tonnen und Gehalten aus der Mine, die fast genau den Erwartungen entsprechen, bestätigt all die Arbeit, die wir geleistet haben, um das enorme Potenzial der Madsen-Mine zu erschließen. Dieser Erfolg unterstreicht, dass Madsen auf dem besten Weg ist, noch in 2025 eine neue hochgradige Goldmine zu werden, und ich möchte dem Team in Madsen für seinen engagierten Einsatz danken.

Wir haben Madsen erworben, weil wir davon überzeugt waren, dass ein genaues geologisches Modell, eine detaillierte technische Planung und disziplinierte Abbauverfahren genau dies ermöglichen würden - eine Mine, die planmäßig liefert. Ich freue mich sehr über diese Ergebnisse der Großproben und blicke der Aufnahme des Betriebs in der Madsen-Mine in den kommenden Monaten mit Spannung entgegen."

Um höchste Genauigkeit und Transparenz zu gewährleisten, wurde das komplette Bulk-Sample-Programm von Soutex Inc., einem unabhängigen Ingenieurbüro, engmaschig überwacht. Die Probenahmen wurden in Tag- und Nachtschichten durchgeführt und im akkreditierten SGS-Labor in Red Lake analysiert. Der finale Abgleich der Ergebnisse erfolgte mithilfe der professionellen BILMAT-Software, ebenfalls durch Soutex

In der Pressemitteilung wurde auch dargelegt, warum West Red Lake Gold (WKN: A3DXMA) in Madsen ein größeres Potenzial sieht als im offiziellen Minenplan angegeben.

"Wir bauen Abbaustätten, die den wirtschaftlichen Wert unter den aktuellen Goldpreisen maximieren. Dies weicht von der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) ab, die auf einem Goldpreis von 1.680 USD pro Unze basierte. Die Verwendung eines Goldpreises knapp unter dem langfristigen Durchschnitt von 2.350 US-Dollar pro Unze eröffnet erhebliche Chancen - insbesondere durch die Einbeziehung der niedriggradigen Halo-Mineralisierung, die die hochgradigen Zonen umgibt und nun wirtschaftlich abbaubar ist. Gleichzeitig ermöglichen größere Abbaukammern dank der Langlochkonstruktion einen effizienteren Betrieb und niedrigere Kosten. Die gesamte Großprobe wurde unter Verwendung dieser Langloch-Abbaukonstruktion durchgeführt."

Die klare Botschaft: West Red Lake Gold (WKN: A3DXMA) holt das Maximum aus der Lagerstätte heraus - nicht nur geologisch, sondern auch wirtschaftlich. Laut Williams besteht die Möglichkeit, zusätzliche Tonnen und Unzen zu erschließen, die Betriebskosten zu senken und die Produktion im Vergleich zum ursprünglichen PFS-Plan deutlich zu steigern.

Ein klarer Weg zur kommerziellen Produktion - und die noch 2025!

West Red Lake Gold (WKN: A3DXMA) steht jetzt kurz davor, das Projekt auf bis zu 800 Tonnen Tagesproduktion hochzufahren. Der Neustart scheint durchfinanziert: Neben 31 Mio. CAD an Barmitteln (Stand Februar 2025) steht eine Kreditlinie über weitere 20 Mio. CAD bereit.

Bereits im zweiten Halbjahr diesen Jahres soll die kommerzielle Goldproduktion beginnen - ein seltener und begehrter Meilenstein in einem Markt, der kaum neue hochgradige Goldminen hervorbringt.

Ein seltener Deal: Produktion innerhalb von zwei Jahren!

West Red Lake Gold (WKN: A3DXMA) hat 2023 ein ehemals "angeschlagenes" Projekt übernommen, als Gold bei 1.970 USD je Unze notierte. Heute, bei Goldpreisen weit über 3.000 USD, wird sich dieser, damals als mutiger Schritt tituliert, auszahlen. Kaum ein anderes Goldunternehmen weltweit schafft den Weg vom Erwerb zur Produktion in nur zwei Jahren. Das allein macht schon macht West Red Lake Gold (WKN: A3DXMA) einzigartig.

Solide Fundamentaldaten sichern den Re-Start!

Allein die aktuellen Wirtschaftlichkeitsdaten des Projekts überzeugen schon vollends, dabei besteht sogar noch die Möglichkeit auf MEHR! Sehen Sie selbst:

Quelle: West Red Lake Gold

Net Present Value (NPV) : 496 Mio. CAD bei einem konservativen Goldpreis von 2.640 USD!

Voraussichtliche Gesamtförderkosten von nur 1681 USD pro Unze!

Durchschnittlicher Goldgehalt : 8,2 g/t!

Freier Cashflow unter Annahme eines Goldpreises von nur 2.640 USD : rund 94 Mio. CAD pro Jahr über sechs Jahre!

Goldgewinnung im Mühlenbetrieb : 95,7 %

Goldproduzenten werden in der Regel mit dem 6-8fachen des freien Cashflows. West Red Lake wird mit nicht rund 230 Mio. CAD bewertet.

Und die Chancen steigen, dass West Red Lake Gold (WKN: A3DXMA) noch mehr aus der Madsen-Lagerstätte herausholen kann als bisher im konservativen Pre-Feasibility-Plan (PFS) angenommen.

Größer denken: Erweiterungspotenziale in Sicht!

Parallel zum steigenden Goldpreis intensiviert West Red Lake Gold (WKN: A3DXMA) auch seine Aktivitäten, um bestehende Ressourcen zu erweitern und bislang untererschlossene Gebiete zu erschließen. Besonders im Fokus stehen derzeit mehrere hochgradige Zielzonen, deren Entwicklung durch neue Infrastrukturmaßnahmen beschleunigt wird:

Quelle: West Red Lake Gold

Connection Drift: Diese neue Verbindung ermöglicht erstmals den Zugriff auf vorrangige Zielbereiche in den Regionen McVeigh, South Austin und Austin, die zuvor schlicht zu weit entfernt lagen.

East Ramp: Ein essenzieller Ausbau zur Erschließung der Ressourcen in North Austin.

13L East Drive: Schafft Zugang zu tiefer liegenden Bereichen von Austin und North Austin, mit Potenzial für signifikante Erweiterungen.

10L West Drive: Öffnet tiefere Ebenen von South Austin, darunter auch ein Gebiet, das jüngst mit 114 g/t Gold über 10 m außergewöhnlich starke Ergebnisse geliefert hat.

Diese strategischen Erweiterungen sollen nicht nur das Ressourcenvolumen vergrößern, sondern auch die hochgradige Produktion langfristig sichern. Und damit nicht genug, so hat diese TOP-Firma schon weitere Expansionsziele ins Visier genommen! So beispielsweise bei Fork und Rowan, wo bereits hochgradige Vorkommen identifiziert wurden.

Quelle: West Red Lake Gold

Gewaltiger Werthebel für Investoren!

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von nur rund 230 Mio. CAD ist West Red Lake Gold (WKN: A3DXMA) gegenüber seinem konservativen Projekt-NPV von 496 Mio. CAD stark unterbewertet.

Quelle: West Red Lake Gold

Hinzu kommt: Üblicherweise bewerten Investoren produzierende Goldunternehmen mit 0,7- bis 1,0-fachen ihres NPV. Das lässt für Anleger, die jetzt einsteigen, viel Potenzial für Kursgewinne, da West Red Lake Gold (WKN: A3DXMA) mit nur 230 Mio. CAD bewertet ist.

Fazit: Und eine neue Mine bedeutet, dass West Red Lake Gold (WKN: A3DXMA) das Potenzial hat, alle Gewinne, die Gold von hier aus erzielt, zu hebeln!

Was sich derzeit am Goldmarkt abspielt, ist mehr als ein vorübergehendes Strohfeuer. Der strategische Bedeutungsgewinn des Edelmetalls in einer Welt voller Spannungen, politischer Polarisierung und makroökonomischer Unsicherheiten ist unübersehbar. Der nachhaltige Preisanstieg über 3.000 USD lässt Gold mehr denn je in den Fokus renditeorientierter Anleger rücken - und könnte sich sogar zum großen Gewinner dieser Dekade entwickeln.

West Red Lake Gold (WKN: A3DXMA) hat damit zur perfekten Zeit mit der erfolgreichen Bulk-Sample-Verarbeitung bewiesen, dass die Mine zur Produktion bereit ist - und zwar solide, planmäßig und mit dem Potenzial, mehr zu leisten als bislang angenommen. In einem von steigenden Goldpreisen befeuerten Marktumfeld bietet sich hier eine der seltenen Chancen, frühzeitig in eine neue hochgradige Goldmine einzusteigen, zum Schnäppchenpreis.

Wer an Kanadas neuesten Goldproduzenten und einen anhaltenden Goldzyklus glaubt, sollte jetzt darüber nachdenken, West Red Lake Gold (WKN: A3DXMA) von seiner Beobachtungsliste in sein Portfolio aufzunehmen. Denn mit den neuen Ergebnissen hebt sich West Red Lake Gold nicht nur technisch, sondern auch strategisch vom Wettbewerb ab - und positioniert sich als einer der aussichtsreichsten Neuproduzenten im Goldsektor.

Bildquellen, Red West Lake Gold, WallstreetOnline.de

Quellen: stockwatch.com Red West Lake Gold, X, WallstreetOnline.de, eigener Research,

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der Market Jar Media Inc. -Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle von Market Jar Media Inc. veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten und die vor der Veröffentlichung vom Unternehmen überprüft wurden. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von Market Jar Media Inc. enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von Market Jar Media Inc. - Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Informationen zu Interessenkonflikten: Der Herausgeber und die verantwortlichen Autoren erklären hiermit, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung folgende Interessenkonflikte in Bezug auf das in dieser Veröffentlichung besprochene Unternehmen West Red Lake Gold Mines Ltd bestehen: Diese Veröffentlichung von Market Jar Media Inc. ist ausdrücklich keine Finanzanalyse, sondern eine Veröffentlichung mit sehr klarem und deutlich werblichem Charakter im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist daher als Werbung/Marketingkommunikation zu verstehen. Market Jar Media Inc. wurde für die Veröffentlichung und Verbreitung dieses Artikels bezahlt.

Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. Die Market Jar Media Inc. direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt. Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Unter der Annahme, dass West Red Lake Gold Mines Ltd als "Unternehmen" definiert wird, machen die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens als börsennotiertes Unternehmen und seine Abhängigkeit von einem Markt, der durch raschen technologischen Wandel gekennzeichnet ist, die Vorhersage zukünftiger Geschäftsergebnisse schwierig oder unmöglich. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, ein vierteljährliches oder jährliches Umsatzwachstum zu erzielen oder dass die erzielten Umsätze gesteigert oder aufrechterhalten werden können. Darüber hinaus kann das Unternehmen seine Betriebsausgaben erhöhen, um verstärkte Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu finanzieren, seine Verkaufs- und Marketingbemühungen zu steigern, Vertriebskanäle zu entwickeln, seine Kundendienstkapazitäten zu erweitern und seine Verwaltungsressourcen in Erwartung zukünftigen Wachstums zu erweitern. In dem Maße, in dem Erhöhungen dieser Ausgaben erhöhte Einnahmen vorausgehen oder nicht, würden das Geschäft, die Betriebsergebnisse und die Finanzlage des Unternehmens erheblich beeinträchtigt. Das Unternehmen verfügt über keine historischen Erträge und Cashflows aus dem operativen Geschäft und es kann nicht garantiert werden, dass die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens eine langfristige Marktakzeptanz erreichen oder aufrechterhalten werden. Wenn das Unternehmen in zukünftigen Perioden einen negativen Cashflow erfährt, kann das Unternehmen verpflichtet sein, einen Teil seiner Barreserven zur Finanzierung eines solchen negativen Cashflows bereitzustellen. Das Unternehmen unterliegt daher zahlreichen Risiken, die für Unternehmen in der Frühphase üblich sind, darunter Unterkapitalisierung, Liquiditätsengpässe, Einschränkungen bei Personal, finanziellen und anderen Ressourcen sowie fehlende Einnahmen. In dem Maße, in dem das Unternehmen erhebliche Kosten für die Entwicklung und Erweiterung seines Geschäfts aufwendet, kann es für das Unternehmen schwieriger werden, künftige Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen kann in Zukunft erhebliche Verluste erleiden und mit unvorhergesehenen Kosten, Schwierigkeiten, Komplikationen, Verzögerungen und anderen unbekannten Ereignissen konfrontiert werden. Dementsprechend ist das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage, Rentabilität zu erreichen oder aufrechtzuerhalten. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Unternehmen eine Rendite auf die Investitionen der Aktionäre erzielen kann, und die Erfolgswahrscheinlichkeit muss angesichts des frühen Stadiums des Geschäfts berücksichtigt werden. Einen umfassenderen Überblick über die mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verbundenen Risiken finden Sie in den laufenden Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die jeweils unter dem Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca abgelegt sind. Einen umfassenderen Überblick über die mit der Geschäftstätigkeit von West Red Lake Gold Mines Ltd verbundenen Risiken finden Sie in den laufenden Offenlegungsdokumenten von West Red Lake Gold Mines Ltd, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca eingereicht sind.

Die in diesem Artikel enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels wider und können sich daher nach diesem Datum ändern. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen oder sich zu irgendeinem Zeitpunkt auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern. Weitere zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Artikel umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf, Aussagen zu Erwartungen hinsichtlich der Exploration und Entwicklung der Projekte des Unternehmens; den Zeitpunkt und die Veröffentlichung der Analyseergebnisse; die Neubewertung des Unternehmens; den geplanten Zeitpunkt zukünftiger Ereignisse und Meilensteine ??für die Bemühungen des Unternehmens; den potenziellen Erfolg des Unternehmens; den Goldpreis; und andere Aussagen, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu solchen Faktoren und Risiken gehören unter anderem: Das Unternehmen benötigt möglicherweise von Zeit zu Zeit zusätzliche Finanzmittel zur Fortführung seiner Geschäftstätigkeit, die möglicherweise nicht im erforderlichen Umfang oder nicht zu akzeptablen Bedingungen verfügbar sind; die Einhaltung umfassender staatlicher Vorschriften; in- und ausländische Gesetze und Vorschriften könnten sich nachteilig auf das Geschäft und die Betriebsergebnisse des Unternehmens auswirken. An den Aktienmärkten kam es zu Schwankungen, die oft in keinem Zusammenhang mit der Leistung des Unternehmens stehen, und diese Schwankungen können sich trotz der operativen Leistung negativ auf den Preis der Wertpapiere des Unternehmens auswirken.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung von der Autor wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die Market Jar Media Inc. übernimmt keine Garantie dafür, dass die angedeutete Rendite oder die genannten Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt.

