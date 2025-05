Discovery Silver ISIN: CA2546771072 hat in Euro am Dienstag am Handelsplatz Tradegate ein neues Allzeithoch erreicht. Ein Ausbruch über die psychologisch wichtige Marke von 2,00 Euro würde aus charttechnischer Sicht enormes Kurspotenzial freisetzen und könnte den bisherigen Gewinn deutlich steigern. Dieser RuMaS Trading-Tipp hat in neun Wochen bis zu 53,44 Prozent Aktiengewinn gebracht und trotz des jüngsten Rücksetzers nach dem neuen Allzeithoch ...

