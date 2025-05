Redcare Pharmacywar am Dienstag mit einem Plus von 2,10 Euro in den Handel gestartet. Der Einstiegskurs, den wir den Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps am letzten Sonntag genannt hatten, wurde dabei um 10 Cent überschritten und danach musste die Aktie der Online-Apotheke trotz guter Zahlen einen wahren Ausverkauf hinnehmen. Redcare Pharmacy wurde ausgestoppt, wir nehmen den Wert von der Trading-Liste. Auch wenn dieser Trade nicht funktioniert hat, ...

