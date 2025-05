Was haben smarte Bienenstöcke und Müllsortierungsanlagen gemeinsam? Für das Team von Laura Biermann, Gruppenleitung IoT Prototyping & Certification bei Vodafone, einiges. Im IoT-Future-Lab tüftelt sie mit ihrem Team an vernetzten Lösungen für verschiedene Probleme. Geklaute Bienenstöcke und nicht auffindbarer Müll: Beides war im IoT-Future-Lab von Vodafone schon Thema. Was auf den ersten Blick thematisch weit voneinander entfernt liegt, findet in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...