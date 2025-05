TORONTO und HAIFA, Israel, 8. Mai 2025 - NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) ("NurExone" oder das "Unternehmen"), ein biotechnologisches Unternehmen im präklinischen Stadium, das Pionierarbeit bei exosomenbasierten Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems leistet, freut sich bekannt zu geben, dass seine präklinischen Daten zur Studie über die Regeneration des Sehnervs heute auf der Jahrestagung der Association for Research in Vision and Ophthalmology ("ARVO") in Salt Lake City, Utah, der weltweit größten und renommiertesten Konferenz für Sehwissenschaften, präsentiert wurden.

Die von Prof. Ygal Rotenstreich, leitender Forscher und Direktor des Retinal Research Lab am Sheba Medical Center, präsentierten Daten zeigten, dass ExoPTEN die Netzhautaktivität wiederherstellte und die Struktur des Sehnervs in einem kontrollierten Rattenmodell der Sehnervkompression verbesserte. Die Studie, die ursprünglich im Juli und Dezember 2024 angekündigt wurde, wurde inzwischen auf eine größere Tiergruppe ausgeweitet.

Prof. Ygal Rotenstreich kommentierte: "Wir sind stolz, diesen Fortschritt bei der Regeneration des Sehnervs auf der ARVO zu präsentieren, wo die Zukunft der Sehwissenschaft gestaltet wird." Er fügte hinzu: "Unsere Präsentation stieß bei unseren Kollegen und der wissenschaftlichen Gemeinschaft auf großes Interesse, die gespannt auf echte Durchbrüche in diesem Bereich warten."

Prof. Michael Belkin, Gründer des Goldschleger Eye Research Institute der Universität Tel Aviv, wo die Studie durchgeführt wurde, und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats von NurExone, bemerkte: "Die auf der ARVO präsentierten Ergebnisse zeigen eine deutliche Möglichkeit, dass ExoPTEN zur Behandlung von Pathologien des Sehnervs eingesetzt werden kann. Wir gehen nun dazu über, ein tatsächliches Glaukommodell zu untersuchen, um die Möglichkeit zu prüfen, Sehnerven zu behandeln, die durch diese häufige Erkrankung zur Sehbehinderung führen."

Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone, fügte hinzu: "Wir sehen, dass beschädigte Neuronen in Modellen, die zuvor als irreversibel galten, überleben und ihre Funktion wiedererlangen, was langjährige Annahmen in der Neurodegeneration infrage stellt. Akutes Glaukom birgt ein hohes Risiko für irreversible Erblindung und eine damit verbundene wirtschaftliche Belastung, die das Gesundheitssystem jährlich Milliarden kostet 1 . Durch die Erhaltung des Sehvermögens auch nur in einem Bruchteil dieser Fälle könnte eine Therapie wie ExoPTEN klinischen und wirtschaftlichen Nutzen bringen."

Die Therapie für akutes Glaukom wird im Rahmen der umfassenderen ExoTherapy-Plattform von NurExone entwickelt, die auch Programme zur Regeneration des Rückenmarks und des Gesichtsnervs umfasst. In präklinischen Rückenmarksstudien stellte ExoPTEN die motorische Funktion bei 75 % der Tiere nach vollständiger Durchtrennung wieder her. Wie bei den ophthalmologischen Anwendungen verwenden die Programme für Rückenmark und Gesichtsnerv dasselbe exosomenbasierte Produkt, was einen modularen und skalierbaren Ansatz zur Reparatur des Nervensystems unterstützt.

Die ARVO-Jahrestagung ist die größte und renommierteste Versammlung im Bereich der Sehforschung und bringt über 10.000 Experten aus Wissenschaft, Industrie und klinischer Praxis zusammen. Die Aufnahme von NurExone in das wissenschaftliche Programm der ARVO spiegelt die zunehmende Anerkennung exosomenbasierter Strategien als potenzielle neue Grenze in der regenerativen Medizin wider.

Über NurExone

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSX Venture Exchange ("TSXV"), OTCQB und Frankfurter Börse gelistetes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer, exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems spezialisiert hat. Das führende Produkt ExoPTEN hat starke präklinische Daten vorgelegt, die das klinische Potenzial bei der Behandlung von akuten Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen unterstützen, beides Märkte im Milliardenbereich i. Regulatorische Meilensteine, einschließlich der Erlangung der Orphan Drug Designation, erleichtern den Weg zu klinischen Studien in den USA und Europa. Kommerziell wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Firmen anbietet, die an hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven zielgerichteten Liefersystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top Inc., eine US-Tochtergesellschaft, gegründet, um seine nordamerikanischen Aktivitäten und Wachstumsstrategie zu verankern.

Für weitere Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie bitte "Who is NurExone?", besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter , Facebook oder YouTube .

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Direktor

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Dr. Eva Reuter

Investor Relations - Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

Allele Capital Partners

Investor Relations - USA und Kanada

Telefon: +1 978-857-5075

E-Mail: aeriksen@allelecapital.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen", die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich seiner zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "kann", "wird", "sollte", "könnte", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "annehmen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Abwandlungen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf: den Erhalt aller behördlichen Genehmigungen durch das Unternehmen; das Voranschreiten des Unternehmens in Richtung klinischer und kommerzieller Durchbrüche in der regenerativen Medizin; die Stärkung der Präsenz des Unternehmens in Schlüsselmärkten; den Fortschritt der therapeutischen Programme und klinischen Meilensteine des Unternehmens; die Ergebnisse der präklinischen Studien des Unternehmens und deren Hinweis auf einen vielversprechenden Behandlungsweg für Rückenmarksverletzungen ("SCI"); die Ergebnisse der präklinischen Studien des Unternehmens und deren Hinweis auf einen vielversprechenden Behandlungsweg für Glaukom; die Entwicklung bahnbrechender Therapien für die regenerative Medizin durch das Unternehmen in mehreren Indikationen; das Potenzial von ExoPTEN, Sehverlust zu behandeln und das Leben der Patienten zu verbessern; das Voranschreiten des Unternehmens in Richtung klinischer Umsetzung in mehreren Indikationen mit hoher Wirkung; und dass die Plattformtechnologie von NurExone neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an minimalinvasiver, zielgerichteter Arzneimittelabgabe für andere Indikationen interessiert sind, einschließlich der Wiederherstellung der Sehnervenfunktion und der allgemeinen visuellen Gesundheit.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung verfügbaren Informationen. Bei der Entwicklung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben wir mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich: dass das Unternehmen die Vorteile von mit Exosomen beladenen Arzneimitteln bei der Regeneration oder Reparatur geschädigter Nerven realisieren wird; die Fähigkeit der Produkte des Unternehmens, für die Behandlung von Patienten eingesetzt zu werden; dass das Unternehmen seine beabsichtigten zukünftigen Pläne und Erwartungen erfüllen wird; dass eine wachsende klinische Nachfrage nach innovativen Behandlungen in den Bereichen Rückenmark, Sehnerv und anderen therapeutischen Bereichen besteht; dass das Unternehmen seine präklinischen Studien durchführen und die Vorteile dieser Studien realisieren wird; dass das Unternehmen in der Lage ist, sein fortwährendes Engagement für die Nutzung seiner ExoTherapy-Plattform zur Weiterentwicklung der regenerativen Medizin und zelltherapeutischer Anwendungen aufrechtzuerhalten; dass das Unternehmen alle behördlichen Genehmigungen erhalten wird; dass das Unternehmen klinische und kommerzielle Durchbrüche in der regenerativen Medizin erzielen wird; dass das Unternehmen seine zukünftigen Entwicklungspläne, betrieblichen Initiativen und strategischen Ziele realisieren kann; die Fähigkeit des Unternehmens, seine therapeutischen Programme und klinischen Meilensteine voranzutreiben; die Ergebnisse der präklinischen Studien des Unternehmens und deren Fähigkeit, einen vielversprechenden Behandlungsweg für SCI darzustellen; die Fähigkeit des Unternehmens, in mehreren Indikationen mit hoher Wirkung in Richtung klinischer Umsetzung voranzuschreiten; die Ergebnisse der präklinischen Studien des Unternehmens und deren Hinweis auf einen vielversprechenden Behandlungsweg für Glaukom; die Entwicklung bahnbrechender Therapien für die regenerative Medizin durch das Unternehmen in mehreren Indikationen; die Fähigkeit von ExoPTEN, Sehverlust zu behandeln und das Leben der Patienten zu verbessern; die Fähigkeit des Unternehmens, in mehreren Indikationen mit hoher Wirkung in Richtung klinischer Umsetzung voranzuschreiten; und dass die Plattformtechnologie von NurExone neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an minimalinvasiver, zielgerichteter Arzneimittelabgabe für andere Indikationen interessiert sind, einschließlich der Wiederherstellung der Sehnervenfunktion und der allgemeinen visuellen Gesundheit.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erörterten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem Risiken in Bezug auf: das frühe Entwicklungsstadium des Unternehmens; fehlende Umsätze bis heute; behördliche Regulierung; die Marktakzeptanz seiner Produkte; schnellen technologischen Wandel; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Abhängigkeit von strategischen Partnern des Unternehmens; die Tatsache, dass die präklinische Arzneimittelentwicklung unsicher ist und die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens möglicherweise nie in klinische Studien überführt werden; die Tatsache, dass die Ergebnisse präklinischer Studien und klinischer Studien im Frühstadium möglicherweise nicht auf die Ergebnisse klinischer Studien in späteren Phasen schließen lassen; das unsichere Ergebnis, die Kosten und den Zeitplan von Produktentwicklungsaktivitäten, präklinischen Studien und klinischen Studien des Unternehmens; den unsicheren klinischen Entwicklungsprozess, einschließlich des Risikos, dass klinische Studien kein wirksames Design haben oder keine positiven Ergebnisse liefern; die Unfähigkeit, eine behördliche Zulassung für die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; die Einführung konkurrierender Arzneimittel, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger sind als oder anderweitig den Arzneimittelkandidaten des Unternehmens überlegen sind; die Einleitung, Durchführung und der Abschluss präklinischer Studien und klinischer Studien können verzögert, negativ beeinflusst oder durch unvorhergesehene Probleme beeinträchtigt werden; die Unfähigkeit, eine angemessene Finanzierung zu erhalten; die Unfähigkeit, den Schutz des geistigen Eigentums für die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; Risiken, dass das geistige Eigentum und die Technologie des Unternehmens nicht die beabsichtigte Wirkung auf das Unternehmen und/oder sein Geschäft haben werden; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine präklinischen Studien durchzuführen und die angegebenen Vorteile dieser Studien zu realisieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, die Vorteile von Exosomen zu realisieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, Exosomen für eine Vielzahl von Anwendungen herzustellen und/oder zu liefern; die Unfähigkeit der Produkte des Unternehmens, für die Behandlung von Patienten eingesetzt zu werden; dass es keine breitere Akzeptanz im Bereich und/oder bei zelltherapeutischen Anwendungen gibt; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine beabsichtigten zukünftigen Pläne und Erwartungen zu erfüllen; dass keine wachsende klinische Nachfrage nach innovativen Behandlungen in den Bereichen Rückenmark, Sehnerv und/oder anderen therapeutischen Bereichen besteht; die Unfähigkeit des Unternehmens, mit Pharmaunternehmen zusammenzuarbeiten; die Unfähigkeit des Unternehmens, das angegebene Potenzial für mit Exosomen beladene Arzneimittel zur Regeneration oder Reparatur geschädigter Nerven zu realisieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, sein fortwährendes Engagement für die Nutzung seiner ExoTherapy-Plattform zur Weiterentwicklung der regenerativen Medizin und/oder zelltherapeutischer Anwendungen aufrechtzuerhalten; die Unfähigkeit des Unternehmens, weitere Studien durchzuführen; dass das Unternehmen nicht alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält; dass das Unternehmen keine klinischen und/oder kommerziellen Durchbrüche in der regenerativen Medizin erzielt; dass das Unternehmen seine Präsenz in Schlüsselmärkten nicht ausbauen kann; dass die Plattformtechnologie von NurExone keine neuartigen Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an minimalinvasiver, zielgerichteter Arzneimittelabgabe für andere Indikationen interessiert sind; dass das Unternehmen seine zukünftigen Entwicklungspläne, betrieblichen Initiativen und strategischen Ziele nicht realisiert; dass das Unternehmen seine therapeutischen Programme und klinischen Meilensteine nicht vorantreibt; dass das Unternehmen nicht mit Aufsichtsbehörden interagiert; dass die Ergebnisse der präklinischen Studien des Unternehmens keinen vielversprechenden Behandlungsweg für SCI darstellen; dass das Unternehmen in mehreren Indikationen mit hoher Wirkung nicht in Richtung klinischer Umsetzung voranschreitet; dass das Unternehmen keine bahnbrechenden Therapien für die regenerative Medizin in mehreren Indikationen entwickelt; dass ExoPTEN keinen Sehverlust behandelt oder das Leben der Patienten verbessert; dass das Unternehmen in mehreren Indikationen mit hoher Wirkung nicht in Richtung klinischer Umsetzung voranschreitet; dass die Plattformtechnologie von NurExone keine neuartigen Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an minimalinvasiver, zielgerichteter Arzneimittelabgabe für andere Indikationen interessiert sind, einschließlich der Wiederherstellung der Sehnervenfunktion und der allgemeinen visuellen Gesundheit; und die Risiken, die unter der Überschrift "Risk Factors" auf den Seiten 44 bis 51 des Annual Information Form des Unternehmens vom 27. August 2024 erörtert werden, eine Kopie davon ist unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www. www.sedarplus.ca verfügbar. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht unangemessen auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf dem beruhen, was das Management für angemessene Annahmen hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht zusichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

i Rückenmarksverletzung, Glaukom

______________________________________________________

1 https://preventblindness.org/wp-content/uploads/2020/04/Economic-Burden-of-Vision-Final-Report_130611_0.pdf

Für diese deutsche Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://money.tmx.com/quote/NRX/news/5642580836309330/NurExone_Advances_Vision_Restoration_Strategy_with_Preclinical_Data_Presentation_at_the_Association_for_Research_in_Vision_and_Ophthalmology_ARVO_2025



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA67059R1091Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19334257-nurexone-treibt-strategie-wiederherstellung-sehvermoegens-praeklinischer-datenpraesentation-association-for-research-vision-and-ophthalmology-arvo-2025