Hagen - Im Fall des Tötungsdelikts in Menden befindet sich der Tatverdächtige nach seiner Festnahme nun in Haft. Das teilten die Staatsanwaltschaft Arnsberg und die Polizei Hagen am Sonntag mit.Der 17-jährige Deutsche war bereits am Samstag festgenommen worden. Am Sonntag wurde er dem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.Die Tat, bei der ein 14-Jähriger tödlich verletzt und ein anderer 17-Jähriger schwer verletzt wurde, hatte sich in der Nacht zu Samstag auf einem Spielplatz in Menden ereignet.