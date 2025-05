Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Hisense, eine weltweit führende Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat eine neue Kampagne unter dem Motto "Own the Moment" gestartet. Sie zeigt, dass gemeinsame Erlebnisse wie die mit Spannung erwartete FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 Gelegenheiten sind, die uns zusammenbringen und bei denen wir gemeinsam echte Lebensfreude erleben können. Hisense ist offizieller Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 und "Own the Moment" steht im Einklang mit dem Engagement von Hisense für Innovation und Technologie und dem Streben nach dem Champion-Geist beim Aufbau eines Weltklasse-Unternehmens.Hisense zelebriert seit langem das "schöne Spiel". Die Marke ist nicht nur offizieller Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025, sondern war auch globaler Sponsor von zwei FIFA World Cups und Partner von drei UEFA-Europameisterschaften. Die Zusammenarbeit mit der FIFA unterstreicht das Engagement von Hisense, bahnbrechende Haushaltsgeräte und Technologien zu liefern, die das tägliche Leben verbessern können.Die "Own the Moment"-Kampagne zeigt, wie die hochmodernen, innovativen Produkte und Technologien von Hisense besondere Momente für Fans auf der ganzen Welt schaffen.Mit dem Hisense 100" U7 TV und dem Hisense C2 Ultra Projektor können Fans die Spannung auf dem Spielfeld und die Energie des Stadions bequem von ihrem Wohnzimmer aus erleben. Die ultraglatten, satten Farben und die intensive audiovisuelle Leistung des Hisense 100" U7 TV und die lebendigen Farben und gestochen scharfen Details des C2 Ultra Projektors erwecken das Turniergeschehen zum Leben. Es ist, als würde man vom besten Platz im Stadion aus zuschauen.Durstige Sportfans werden den Kühlschrank der PureFlat Smart Series Kühlschrank lieben, der über einen praktischen Eis- und Wasserspender verfügt. Und er bietet Platz für viele Snacks, um Freunde und Familie zu verköstigen, die zusammenkommen, um ihre Lieblingsteams spielen zu sehen. Mit der Klimaanlage der Hisense Uni Series wird eine angenehme Raumtemperatur gewährleistet, sodass sie sich auf das Spiel konzentrieren können, denn die Smart Eye- und TMS-Steuerungssysteme passen Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftstromgeschwindigkeit und -richtung automatisch an die Bewegungen der Nutzer an.Hisense möchte Fans mit der Kampagne "Own the Moment" den Genuss der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 ermöglichen und seine Marke bei den Fans des beliebtesten Sports der Welt stärker ausbauen.Klicken Sie hier, um mit "Own the Moment" gemeinsam den Moment zu genießen: https://youtu.be/xkFiT7zB6ow?si=Eu_cw6f4aNxXCalMInformationen zu HisenseDas 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten und intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer zwei bei ausgelieferten Fernsehgeräten (2022 bis 2024) und die Nummer eins im Fernsehersegment von 100 Zoll und mehr (2023 bis 2024). Als erster offizieller Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um mit einem weltweiten Publikum in Kontakt zu treten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2684302/Hisense__Own_Moment__Campaign.jpgVideo - https://www.youtube.com/watch?v=xkFiT7zB6owView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/own-the-moment-hisense-prasentiert-neue-kampagne-zum-sponsoring-der-fifa-klub-weltmeisterschaft-2025-302451778.htmlPressekontakt:Izzie,izzie.zhang@rfcomms.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018895/100931509