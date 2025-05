In der Saison 2024 wurden in Andalusien, Spanien, 5.100 Hektar Land für den Mangoanbau vorgesehen, berichtet RevistaMercados.com. Davon befinden sich derzeit 4.901 Hektar (plus 3,8 % gegenüber 2023) in Produktion, was einer Ernte von 19.860 Tonnen (plus 17,6 % gegenüber dem Vorjahr) entspricht. Bildquelle: Pixabay Die Provinz Málaga macht mit 4.598 Hektar 90 % der...

