Zum 1. April 2025 beliefen sich die Apfelbestände in Europa auf insgesamt 1.761.330 Tonnen. Dies entspricht einem Rückgang von 7,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (1.896.221 Tonnen am 1. April 2024), so berichtet EastFruit.com. Bildquelle: Unsplash Dieser Rückgang um 134.891 Tonnen ist in den meisten wichtigen Erzeugerländern zu beobachten, mit deutlichen...

