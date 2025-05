EUR/USD zieht am Montag einige Verkäufer an, obwohl es an bärischer Überzeugung mangelt.Ein Bruch unter den 200-Perioden-SMA auf H4 sollte den Weg für tiefere Verluste ebnen.Jeder versuchte Anstieg dürfte auf eine starke Barriere im Bereich von 1,1250 stoßen.Das EUR/USD-Paar startet die neue Woche schwächer, begleitet von einem moderaten Anstieg des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...