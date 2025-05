EQS-News: IONOS Group SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

IONOS mit starkem Wachstum im ersten Quartal 2025 - Prognose 2025 konkretisiert



12.05.2025

+ 80.000 Kunden auf 6,40 Mio.

+ 19,7 % Umsatz auf 446,3 Mio. €

+ 23,8 % bereinigtes EBITDA auf 131,0 Mio. €

Prognose 2025 konkretisiert: ca. 520 Mio. € bereinigtes EBITDA Karlsruhe / Berlin, 12. Mai 2025. Die IONOS Group SE ist erfolgreich ins Geschäftsjahr 2025 gestartet. Umsatz, EBITDA und Kundenzahl konnten weiter gesteigert werden. Die Kundenbasis wuchs im ersten Quartal 2025 um rund 80.000 auf 6,40 Mio. Kunden(31.12.2024: 6,32 Mio. Kunden). Der Umsatz erhöhte sich um 19,7 % auf 446,3 Mio. € (Q1 2024: 373,0 Mio. €). Das bereinigte EBITDA stieg um 23,8 % auf 131,0 Mio. € (Q1 2024: 105,8 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich entsprechend auf 29,4 % (Q1 2024: 28,4 %). IONOS hat mit dem Abschluss des Geschäftsjahres 2024 eine Segmentberichterstattung eingeführt. Das Segment "Digital Solutions & Cloud" umfasst das Kerngeschäft mit Umsätzen aus den Geschäftsbereichen Web Presence & Productivity, Cloud Solutions sowie Intercompany-Umsätze mit Schwestergesellschaften der United Internet-Gruppe. Das Segment "AdTech" enthält Umsätze aus Digital Advertising und der Domain-Handelsplattform. Die Umsätze im Segment Digital Solutions & Cloud stiegen im ersten Quartal 2025 um

7,3 % auf 329,6 Mio. € (Q1 2024: 307,3 Mio. €) bzw. um 7,8 % ohne Berücksichtigung von Intercompany-Umsätzen. Das bereinigte EBITDA des Segments erhöhte sich um 20,9 % auf 112,8 Mio. € (Q1 2024: 93,2 Mio. €). "Wir sehen im Cloud-Geschäft aktuell eine hohe Nachfrage nach leistungsfähigen und vertrauenswürdigen Infrastrukturen - gerade von Unternehmen, die Wert auf Datensicherheit, Transparenz und Unabhängigkeit legen", kommentiert Achim Weiß, CEO IONOS Group SE. "Dies bestätigt die Relevanz unserer Lösungen für eine digital souveräne Wirtschaft in Europa und unsere Positionierung als zuverlässiger Partner." Im margenschwächeren Segment AdTech legten die Umsätze - ausgehend von einem außergewöhnlich schwachen Vorjahresquartal und gestützt durch eine positiv verlaufende Produktumstellung - deutlich um 77,7 % auf 116,7 Mio. € zu (Q1 2024: 65,7 Mio. €). Prognose konkretisiert Ausgehend von der in den ersten drei Monaten besser als erwarteten Geschäftsentwicklung im Segment AdTech konkretisiert die Gesellschaft ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und erwartet nun einen währungsbereinigten Umsatz von ca. 400 Mio. € in diesem Segment (bisherige Prognose: über Vorjahresniveau; 2024: 312,2 Mio. €). Auch mittelfristig wird sich die Produktumstellung voraussichtlich positiv auf die nachhaltige Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Segments auswirken. Im Kerngeschäft (Segment Digital Solutions & Cloud) soll der um Währungseffekte bereinigte Umsatz unverändert um ca. 8 % wachsen (2024: 1.248,1 Mio. €), bei einer bereinigten EBITDA-Marge von ca. 35 % (2024: 32,9 %). Aufgrund der positiven Entwicklung im Segment AdTech sowie fortgesetzter Kostendisziplin wird für das Geschäftsjahr 2025 nunmehr insgesamt ein Wachstum des bereinigten EBITDA um ca. 15 % auf rund 520 Mio. € erwartet (bisherige Prognose: 510 Mio. €; 2024: 452,2 Mio. €). Presse:

