Indische Rupie verliert im frühen europäischen Handel am Montag an Boden. Waffenstillstandsverletzungen halten die Spannungen zwischen Indien und Pakistan hoch und belasten die INR. Der Verbraucherpreisindex Indiens für April wird später am Montag veröffentlicht. Die Indische Rupie (INR) schwächt sich am Montag, belastet durch zunehmende Spannungen ...

