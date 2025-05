DJ Unicredit erhöht Ausblick nach unerwartet hohem Gewinn

Von Pierre Bertrand

DOW JONES--Unicredit hat seine Jahresprognose angehoben, nachdem höhere Provisionserträge den Gewinn im ersten Quartal stärker als erwartet in die Höhe getrieben haben. Wie der italienische Finanzkonzern mitteilte, ist der Nettogewinn von 2,56 Milliarden Euro im Vorjahr auf 2,77 Milliarden Euro in diesem Jahr gestiegen, während die Einnahmen um 2,8 Prozent auf 6,55 Milliarden Euro zulegten. Analysten hatten einen Nettogewinn von 2,33 Milliarden Euro bei einem Umsatz von 6,06 Milliarden Euro prognostiziert, wie das Unternehmen mitteilte.

Der Nettozinsertrag sank um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und um 4,8 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2024. Dieser Rückgang wurde durch einen Anstieg der Provisionserträge um 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 2,30 Milliarden Euro ausgeglichen, was gegenüber dem Vorquartal einer Verbesserung um fast 17 Prozent entspricht.

Das Provisionsergebnis wurde durch ein besonders starkes Wachstum bei den Anlage- und Finanzierungsgebühren sowie bei den Gebühren für Kundenabsicherungen angetrieben.

Unicredit erwartet nun für das Gesamtjahr einen Nettogewinn von mehr als 9,3 Milliarden Euro, nachdem zuvor ein Ergebnis in etwa auf dem Niveau des Vorjahres von 9,31 Milliarden Euro in Aussicht gestellt worden war. Der Finanzkonzern hob seine Ertragsprognose für 2025 auf etwa 23,5 Milliarden Euro an, nachdem er zuvor von mehr als 23 Milliarden Euro ausgegangen war.

