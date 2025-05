© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E

Ein geplanter Preisdeckel für Medikamente in den USA verunsichert die Pharmamärkte. Vor allem europäische Konzerne könnten Milliarden verlieren - und Anleger reagieren prompt.Mit einem neuen Dekret will US-Präsident Donald Trump die Preise verschreibungspflichtiger Medikamente in den Vereinigten Staaten massiv senken - und zwar auf das Niveau des Landes mit dem weltweit niedrigsten Preis. Für Hersteller außerhalb der USA, die dort einen Großteil ihres Umsatzes erzielen, wären das massive Einschnitte in die Marge. Analysten sprechen von einem möglichen globalen Preis-Schock mit Folgen weit über die USA hinaus. In einer ersten Reaktion auf die Ankündigungen sind die Kurse zahlreicher …