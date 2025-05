Die Aktie von ProSiebenSat.1 kann zum Wochenstart einen deutlichen Kurssprung verbuchen. Grund ist die Ankündigung des tschechischen Großaktionärs PPF, dass man seine Beteiligung am Medienkonzern rund verdoppeln will. Laut einer Mitteilung will PPF 7,00 Euro je ProSiebenSat.1-Aktie in bar bieten.Wie es in einer Mitteilung von ProSiebenSat.1 heißt, will PPF seinen bisherigen Anteil von knapp 15 Prozent an ProSiebenSat.1 auf bis zu 29,99 Prozent des Grundkapitals ausbauen und damit auf ein ähnliches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...