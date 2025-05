Genf - China und die USA haben sich auf eine schrittweise Senkung der gegenseitigen Zölle geeinigt.Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung hervor, die am Montag nach Gesprächen in Genf veröffentlicht wurde. Im Rahmen der Vereinbarung werden die USA bestimmte Zölle auf chinesische Waren, einschließlich solcher aus Hongkong und Macau, vorübergehend aussetzen.Konkret sollen 24 Prozent der Zölle für 90 Tage pausiert werden, während die restlichen zehn Prozent bestehen bleiben, hieß es. Zudem sollen weitere Zölle, die durch zwei spezifische Anordnungen im April 2025 eingeführt wurden, vollständig aufgehoben werden.China wird im Gegenzug ähnliche Maßnahmen ergreifen und ebenfalls Zölle auf US-Waren reduzieren. Auch hier sollen 24 Prozent der Zölle für 90 Tage ausgesetzt werden, während die restlichen zehn Prozent bestehen bleiben.Darüber hinaus plant China, nicht-tarifäre Gegenmaßnahmen gegen die USA, die seit April 2025 in Kraft sind, zu pausieren oder aufzuheben. Beide Länder einigten sich darauf, einen Mechanismus zu etablieren, um die Handelsbeziehungen weiter zu verhandeln. Die Gespräche könnten in China, den USA oder einem Drittland stattfinden.Beide Länder erkannten die Bedeutung ihrer bilateralen Handelsbeziehungen für die globale Wirtschaft an und betonten die Notwendigkeit einer nachhaltigen, langfristigen und für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit.