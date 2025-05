Der Telekom-Wettbewerber United Internet ist solide in das neue Geschäftsjahr gestartet und konnte die Erwartungen der Analysten erfüllen. Die Profitabilität litt jedoch im ersten Quartal jedoch, da Kosten für den Netzausbau bei der Tochter 1&1 belasteten. Bei den Anlegern kommen die Ergebnisse aber gut an. Im ersten Quartal investierte United Internet intensiv in neue Kundenverträge sowie in den Ausbau bestehender Kundenbeziehungen. Insgesamt erhöhte sich die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge ...

