Vancouver, British Columbia - 12. Mai 2025 / IRW-Press / Argo Living Soils Corp. (CSE: ARGO) (OTCQB: ARLSF) (FRANKFURT: 94Y0) ("Argo" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Argo hinsichtlich seiner Pressemitteilung vom 5. Mai 2025 über das Forschungs- und Entwicklungs- (F&E)-Abkommen mit Graphene Leaders Canada Inc. (GLC) nun Gespräche führt, um das F&E-Abkommen auf die Entwicklung von Lösungen für mit Graphen versetzten Asphalt zu erweitern. Diese Initiative spiegelt das Engagement von Argo hinsichtlich der Entwicklung umweltfreundlicher, leistungsstarker Materialien für industrielle Anwendungen wider.

Das erweiterte Abkommen wird die fortschrittlichen Dispersionsfähigkeiten von GLC bei Graphen-Nanoplättchen (GNP) zusammen mit dem Know-how von Argo im Bereich der nachhaltigen Technologien nutzen, um das Potenzial von mit Graphen versetztem Asphalt für Infrastrukturanwendungen zu untersuchen. Der Schwerpunkt wird auf Forschung und Entwicklung liegen, um Graphen-GNP-Formulierungen für Asphalt zu konzipieren und zu testen, wobei unabhängige Tests zur Bewertung der Leistung geplant sind. Graphen, ein Nanomaterial auf Kohlenstoffbasis, das für seine außergewöhnliche Stärke, Leitfähigkeit und Flexibilität bekannt ist, bietet beträchtliche Vorteile bei Asphaltanwendungen. Erfolgreiche Ergebnisse könnten den Weg für Testläufe in kommerziellem Maßstab ebnen.

Der globale Asphaltmarkt, der im Jahr 2023 auf etwa 82 Milliarden USD geschätzt wurde, soll bis 2030 mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 4,5 % wachsen - angetrieben von steigenden Infrastrukturinvestitionen und der Nachfrage nach nachhaltigen Baumaterialien. Mit Graphen versetzter Asphalt weist das Potenzial auf, einen beträchtlichen Anteil an diesem Markt zu erobern, da er eine erhöhte Langlebigkeit und eine geringere Umweltbelastung bietet und somit den Bedürfnissen von Gemeinden, Bauunternehmern und Behörden weltweit entspricht.

"Wir freuen uns, unsere Beziehung zu Graphene Leaders Canada zu erweitern, um das transformative Potenzial von mit Graphen versetztem Asphalt zu untersuchen", sagte Robert Intile, CEO von Argo Living Soils Inc. "Dieses Projekt baut auf unserem Engagement für nachhaltige Innovationen auf und soll stärkere, umweltfreundlichere Infrastrukturlösungen liefern, die den sich entwickelnden Bedürfnissen der Bauindustrie entsprechen."

Über Argo Living Soils Inc.

Das 2018 gegründete Unternehmen Argo Living Soils Corp. hat sich der Entwicklung nachhaltiger Lösungen für die Landwirtschaft und das Bauwesen verschrieben. Sein Hauptaugenmerk ist auf die Entwicklung organischer Produkte und moderner Technologien wie Biokohle und Graphen gerichtet und Argo ist bestrebt, die globalen CO2-Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig innovative, umweltfreundliche Produkte zu liefern.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Robert Intile, CEO

Argo Living Soils Corp.

E-Mail: robert.intile@argolivingsoils.com

Tel: 604-763-4017

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Schaffung einer etablierten Marke für biologische und/oder umweltfreundliche Produkte durch Argo. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "werden" "werden haben", "beabsichtigen", "Pläne", "Ziele", "Potenzial" bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder durch Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen "werden", identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und auf den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Meinungen und Schätzungen, die bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, nicht aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79574Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79574&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA04018T3064Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19335617-argo-erweitert-strategie-graphene-leaders-canada-hinsichtlich-erforschung-innovationen-graphen-versetztem-asphalt