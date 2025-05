Das vergangene Wochenende hatte es in sich. Erst wurde eine Waffenruhe zwischen Indien und Pakistan vereinbart, dann will sich die PKK in der Türkei auflösen. Und es soll direkte Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über einen möglicherweise dauerhaften Frieden geben. Die europäischen Rüstungswerte geben zum Wochenstart spürbar nach. Und nun?Kreml-Chef Wladimir Putin hat gesagt, dass ab Donnerstag direkte Verhandlungen ohne Vorbedingungen zwischen Russland und der Ukraine beginnen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...