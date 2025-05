© Foto: Dominika Zarzycka - NurPhoto

Europas Rüstungswerte brechen am Montag ein, nachdem Selenskyj Putin überraschend zu direkten Gesprächen eingeladen hat. Anleger wittern Friedenschancen - und nehmen nach der Rekordrallye erst einmal Gewinne mit.Nach dem überraschenden Gesprächsangebot des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an Wladimir Putin sind europäische Rüstungsaktien am Montag unter Druck geraten. Selenskyj kündigte an, Putin am Donnerstag in der Türkei treffen zu wollen. "Ich werde auf Putin warten, persönlich", schrieb er auf X. [twitter]1921611690891940116[/twitter] Eine offizielle Reaktion aus dem Kreml stand zunächst aus, doch auch Putin hatte zuvor direkte Friedensgespräche vorgeschlagen. Die Märkte …