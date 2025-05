Die Autowerte stehen am Montag im Fokus. Grund sind Fortschritte im Zollkonflikt zwischen den USA und China. Der Dax setzt seine Rekordjagd fort, die Volkswagen-Aktie hat sogar ein neues Kaufsignal generiert.Die USA haben sich nach Angaben des Weißen Hauses bei den Gesprächen in Genf mit China im Zollstreit geeinigt. Details gab es zunächst nicht. Beide Seiten kündigten für Montag eine Erklärung an. Die chinesische Delegation sprach zunächst nur von einer "Reihe wichtiger Übereinstimmungen".Von ...

