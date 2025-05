Kornelius Purps (antea): Märkte im Mai: Ein Moment der Ruhe

09.05.2025 -

Ein früherer Arbeitskollege von mir pflegte auf die Frage, wie es denn so laufe, stets mit einem bajuwarisch-englischen "Ois easy" zu antworten. Es war egal, ob Lehman gerade in die Pleite rutschte, Griechenland ein Schuldenschnitt drohte, die Zentralbank mit Minuszinsen experimentierte oder weißer Rauch aus der Sixtinischen Kapelle aufstieg - es war immer ois easy. Zeitgenossen mit weniger innerer Gelassenheit nahmen diese Einstellung mit einer Mischung aus Be- und Verwunderung zur Kenntnis, während sie mit zittrigen Fingern ihren Depotauszug studierten. Aber auch Menschen mit Börsenflatter dürfen sich dieser Tage mal zurücklehnen und ein Ois easy grinsen, wohl wissend, dass dies nur eine Momentaufnahme sein kann.

